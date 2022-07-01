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Після війни Україна справедливо буде серед рівних держав у Євросоюзі – Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками 4GameChangers

1 липня 2022 року - 08:39

Після війни Україна справедливо буде серед рівних держав у Євросоюзі – Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками 4GameChangers

Після перемоги над російським агресором Україна справедливо має стати членом Європейського Союзу, адже дорого платить за захист свободи та європейських цінностей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з учасниками фестивалю 4GameChangers, що відбувся у Відні (Австрія).

Відповідаючи на запитання, як зміниться Україна після цієї війни, він зазначив: «Україна вже змінилася. Іноді в суспільстві бувають суперечки, але ця війна об’єднала нашу державу. Вона об’єднала народ і владу. І така єдність після цього передалась, я вважаю, Європі».

За словами Володимира Зеленського, важливо, щоб після перемоги в цій війні Європа залишалася об’єднаною, а Україна була серед членів ЄС.

«Україна дуже високою ціною захищає цінності Європи, свободу. Тому я вважаю, що Україна справедливо буде серед рівних держав у Європейському Союзі. Все це обов’язково буде після війни, але тільки в тому разі, якщо ми з вами будемо знати, що весь світ об’єднаний проти агресії, проти тиранії, проти того, що силою демонструє Російська Федерація», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що в цій війні неможливий пошук балансу, бо це як шукати баланс між добром і злом, між світлом і темрявою. Адже сьогодні на території нашої держави триває боротьба за життя в Україні і Європі.

«Тому не можна бути десь посередині. Треба стати на бік – впевнений, що на бік світла. І тоді ми точно переможемо зло, яке зараз чинить військово-політичне керівництво Російської Федерації», – зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. 4GameСhangers – триденний фестиваль, присвячений темам сталого розвитку, майбутнього та цифровізації, який відбувається на щорічній основі з 2016 року. Його слоган – «Сила співпраці». Цьогоріч захід об'єднав близько 4,5 тис. запрошених, майже 100 спікерів – топ-менеджерів, політиків і науковців. У фестивалі також взяли участь Федеральний президент Австрії, численні представники уряду. Трансляцію заходу забезпечувала платформа 4Gamechangers.io, а також місцеві телеканали.

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