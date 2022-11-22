Після виконання рекомендацій Європейської комісії очікуємо належної оцінки прогресу України з боку Євросоюзу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із радницею канцлера ФРН з питань європейської політики Ундіне Руге.

Основну увагу під час розмови сторони приділили стану справ із виконанням Україною рекомендацій Європейської комісії, необхідних для набуття членства в ЄС.

Ігор Жовква докладно поінформував німецьку сторону про здобутки нашої держави на цьому шляху та наголосив на намірі уряду й парламенту України завершити імплементацію рекомендацій до кінця поточного року.

«Після виконання рекомендацій Європейської комісії очікуємо належної оцінки прогресу України Європейським Союзом», – зазначив Ігор Жовква.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в нашій країні та стан енергетичної галузі з огляду на періодичні масовані ракетні обстріли усієї території України.

Заступник керівника Офісу Президента окремо подякував Німеччині за надану військову допомогу й закликав до активної участі у відбудові нашої країни та забезпеченні гарантій безпеки.

«Очікуємо на активне залучення Німеччини до процесу надання надійних безпекових гарантій для України», – заявив Ігор Жовква.