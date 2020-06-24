Питання контролю за зростанням зараження коронавірусом обговорили на нараді в Президента України

При дотриманні заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих. Про це після вивчення питання з епідеміологами повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського. До того ж у деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні. Міністр робить висновок, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин. Найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

«У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину», – сказав Президент.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2500 осіб.

Водночас міністр охорони здоров’я повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.