Питання номер один – ППО: Президент під час зустрічі з конгресменами США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка перебуває в Україні з візитом.

Глава держави подякував конгресменам за візит і відзначив, що вони прибули до Києва після вкрай потужного та критично важливого для нас рішення.

«Дякую ще раз за це. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим основним потужним союзником», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів конгресменам, що перед зустріччю з ними провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Глави держав, зокрема, обговорили можливість пришвидшити надання Україні пакета військової допомоги.

«Питання номер один – ППО. Ми абсолютно потребуємо ППО. Після ухвалення рішення нам дуже потрібна конкретна допомога з цим. Ми також потребуємо дуже конкретних озброєнь для того, щоб можна було допомогти військовим і захистити цивільних. Ми говоримо про потребу, безумовно, озброєнь, які б’ють на більший радіус. Так само дуже важливі за значущістю артилерійські снаряди», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі детально обговорили макрофінансову, військову допомогу, зокрема потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ та БпЛА, бойовій авіації, а також підтримку в розвитку української оборонної промисловості.

Окремо йшлося про конфіскацію заморожених активів РФ, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру й участь США в інавгураційному саміті миру.

Конгресмени зі свого боку запевнили, що й надалі стоятимуть із народом України в цій боротьбі проти російської агресії за ідеали миру, добра й демократії.