Питання підтримки України знайшло чільне місце у новій коаліційній угоді майбутнього німецького уряду – Ігор Жовква

Питанням підтримки України приділено значну увагу в тексті коаліційної угоди, яку представили Соціал-демократична партія, Партія зелених та Вільна демократична партія Німеччини, зазначає заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«В Україні не лише уважно слідкували за цим процесом, а й протягом останніх місяців активно працювали з ключовими представниками цих політичних сил. Адже сталість підтримки України з боку Німеччини має для нас ключове значення. Німеччина традиційно відіграє провідну роль і в процесі мирного врегулювання на Донбасі, і у формуванні позиції ЄС щодо України. А також є для України стратегічним партнером», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив, що завдяки системній роботі з німецьким політикумом у тексті коаліційної угоди вдалося зафіксувати низку важливих положень щодо підтримки нашої держави.

«Передусім ідеться про підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Партнери по коаліції вимагають від РФ припинити дестабілізацію України та незаконну анексію Криму, а також забезпечити виконання Мінських домовленостей, до яких прив’язані санкції проти РФ», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Важлива увага в коаліційній угоді приділена також поглибленню енергетичного партнерства з Україною, зокрема в питаннях відновлюваних джерел енергії, виробництва «зеленого» водню та підвищення енергоефективності.

«Хоча у тексті прямо й не згадується «Північний потік – 2», водночас угода містить чітке положення про застосування європейського енергетичного законодавства до енергетичних політичних проектів. Варто звернути увагу на застосування терміну «політичний», щоб стало зрозуміло, про який саме проект ідеться», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що текст коаліційної угоди містить положення про підтримку євроінтеграційних прагнень України. Зокрема, чітко визнаються прагнення нашої держави до набуття членства у Євросоюзі. Крім того, у контексті ініціативи «Східне партнерство» згадуються саме Україна, Грузія та Молдова, отже, започаткована трьома державами ініціатива «Асоційоване тріо» стала новою реальністю в регіоні Східної Європи.

«На базі цих положень ми продовжуватимемо роботу як у контексті підготовки саміту Східного партнерства, запланованого у грудні, так і з метою підписання, сподіваюсь, у недалекому майбутньому двосторонньої декларації з Німеччиною про визнання європейських прагнень України», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що Україна очікує на завершення формування нового уряду Німеччини, щоб розпочати взаємодію у багатьох сферах широкого порядку денного.