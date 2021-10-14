Питання політичних в’язнів, яких утримують на окупованих територіях і в Росії, обговорили в Офісі Глави держави

Радник – уповноважений Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька провела засідання робочої групи щодо захисту прав політичних в’язнів, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації.

У засіданні взяли участь представники громадських організацій, секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Служби безпеки України.

«Я нещодавно була включена до гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи для того, щоб представляти питання, які порушуватимуться в межах цієї робочої групи щодо полонених та зниклих безвісти», – розповіла радник – уповноважений Президента.

Учасники засідання обговорили законодавчі ініціативи щодо соціального та правового захисту політв’язнів і членів їхніх сімей. Представники робочої групи висловили сподівання, що всі фракції Верховної Ради підтримають законопроект «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей», який Президент Володимир Зеленський подав до парламенту як невідкладний.

Представники правозахисних організацій запропонували органам державної влади опрацювати рекомендації для ОБСЄ щодо проблематики політичних в’язнів.

На засіданні наголошувалося на важливості посилення комунікації між родинами політв’язнів та представниками СБУ, які відповідають за цей напрям роботи.

Також ішлося про участь благодійних організацій у відправленні гуманітарних вантажів для родин політичних в’язнів.

Крім того, робоча група підтримала рішення про звернення до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо необхідності врегулювання механізму виплати соціальної допомоги політв’язням, які повернулися додому.

На засіданні також було ухвалено рішення про співпрацю з іноземними посольствами задля актуалізації питання щодо виконання домовленостей, досягнутих у межах «Нормандської четвірки» стосовно роботи гуманітарної місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.