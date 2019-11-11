Питання війни на Донбасі маємо вирішити лише дипломатичним шляхом – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що проведення зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» після того, як цей формат був заблокований у 2016 році, – це вже успіх.

«Ми з вами повинні розуміти, що питання війни на Донбасі маємо вирішити лише дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з перемовин. Нормандський формат – це переговори на найвищому рівні, і тому ми очікували цієї зустрічі, дуже серйозно готуємося до неї. Я хотів би реальних результатів», – сказав Президент України під час зустрічі зі ЗМІ, відповідаючи на запитання, якого підсумку він очікує від саміту в Нормандському форматі, що запланований у найближчі тижні.

«Ми не можемо просто говорити про припинення війни – треба домовлятися про повернення наших територій. Я кажу хоча б про якісь зрозумілі терміни. Тобто я хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами. Ми про це говоритимемо, я підніматиму це питання», – наголосив Глава держави.

За його словами, це саме стосується й повернення в Україну незаконно утримуваних громадян.

«Є таке словосполучення, яке лунає в різних ЗМІ, як «обмін всіх на всіх». Воно хвилює всіх: мене особисто, наш уряд, суспільство. Важливе питання: «Коли?» Для мене відповідь – це конкретні терміни, найближчим часом», – підкреслив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що зараз очікує повернення українських кораблів, які були захоплені в районі Керченської протоки.