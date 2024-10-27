План перемоги, оборонна підтримка та підготовка до зими: результати четвертого саміту Україна – Північна Європа 

Країни Північної Європи надають оборонну підтримку Україні, зокрема у виробництві зброї, допомагають у підготовці до зими, будівництві укриттів і підтримують План перемоги. Про це Президент Володимир Зеленський заявив за підсумками четвертого саміту Україна – Північна Європа.

Глава держави подякував Ісландії та Прем'єр-міністру країни Б’ярні Бенедіктссону за організацію саміту й відданість міжнародному праву.

Він також відзначив лідерство Данії в інвестуванні у виробництво зброї в Україні.

«Ваша рішучість створила особливу модель інвестування в наше оборонне виробництво, якою ми ділимося з іншими партнерами. І сьогодні всі партнери підтвердили свою готовність слідувати данській моделі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Фінляндії за нещодавній оборонний пакет, участь у коаліції укриттів та організацію конференції на основі пункту Формули миру щодо захисту довкілля.

Глава держави відзначив допомогу з боку Швеції українському енергосектору перед початком опалювального періоду, Норвегії – за посилення ППО, допомогу в морському компоненті, за довгострокову фінансову підтримку України та готовність посилити енергетику.

«Сьогодні ми домовилися про підтримку північними країнами Плану перемоги, який я представив ключовим партнерам. Цей План може підштовхнути Росію до миру, якщо він буде реалізований», – зазначив Президент.

Учасники саміту обговорили додаткові потреби у протиповітряній обороні та запропонували шляхи посилення повітряного щита України системами Patriot.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення в НАТО.

Прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон акцентував на важливості збільшення фінансування енергосектору та оборонної підтримки України.

«Сьогодні ми говорили з Президентом Зеленським про нагальні потреби українців. Ми розглядаємо можливість максимального врахування цих потреб», – сказав він.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що його країна долучилася до ініціативи Данії щодо сприяння розробці та виготовленню артилерійських снарядів в Україні на суму понад 20 млн євро, а також допоможе у підготовці до зими. Крім того, Швеція планує приєднатися до програми постачання ракет для ППО, F16, обладнання для розмінування.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що його країна готує черговий пакет підтримки, зокрема для будівництва укриттів.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни – учасниці саміту намагаються якомога більше підтримувати оборонну промисловість України.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про надання нового пакета допомоги Україні в розмірі 500 млн євро, із яких 350 – саме військова підтримка.

