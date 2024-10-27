План перемоги, ситуація на фронті та заморожені російські активи: Андрій Єрмак зустрівся з Ентоні Блінкеном

У продовження діалогу між президентами України та США керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Андрій Єрмак подякував США за незмінну підтримку України та допомогу.

Під час зустрічі детально обговорили План перемоги, ситуацію на фронті та заморожені російські активи.

Серед інших актуальних питань – подальше зміцнення потенціалу України для захисту від російської агресії, посилення санаційного режиму та залучення дипломатичних зусиль Сполучених Штатів до реалізації Формули миру заради відновлення справедливого миру для нашої країни.

Окрему увагу під час зустрічі приділили руху України до членства в Північноатлантичному альянсі та відповідним крокам для цього.

Також Андрій Єрмак та Ентоні Блінкен обговорили підтримку з боку США енергетичної системи України під час осінньо-зимового періоду, зокрема захист об’єктів критичної інфраструктури.