Початок переговорів про вступ до ЄС та підтримка України: Володимир Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем

У межах робочого візиту до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Глава держави подякував Шарлю Мішелю та всім державам – членам ЄС за фактичний початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу та наголосив, що українці довго на це чекали.

«Усі: і цивільні, і, звичайно, наші герої на полі бою, – ви знаєте, як ми хочемо бути в ЄС. Зараз ми бачимо цей сильний історичний крок уперед. Звичайно, ми маємо працювати над наступними кроками. Ви завжди говорите, що ми занадто поспішаємо, але це необхідно», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив схвалення 14-го пакету санкцій проти РФ, зокрема поширення санкцій на Білорусь через її участь у війні проти України.

Президент також подякував Шарлю Мішелю за всебічну підтримку Формули миру та допомогу в залученні більшої кількості країн до першого Саміту миру.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому, передусім після початку переговорів про вступ.

Президент Європейської ради запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, зокрема збільшуватиме військову та фінансову допомогу. Разом із партнерами по G7 вони працюють над передачею Україні додаткового пакета на 50 млрд євро.

«Це дійсно важливо, щоб дати сигнал, що ми не залякані Росією, що ми абсолютно мотивовані, рішучі. Тому що ми знаємо, що якщо українці борються, щоб захистити своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, якщо ви боретеся, щоб захистити свою землю, ми також боремося, щоб захистити наші спільні цінності», – наголосив Президент Європейської ради.