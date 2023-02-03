Подальша інтеграція України та ЄС – це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя – Глава держави за результатами переговорів з Урсулою фон дер Ляєн у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Як зазначив Глава держави, із цього візиту в Україні розпочинаються два важливі євроінтеграційні дні, коли відбудуться переговори з Урсулою фон дер Ляєн, спільна робота Колегії Єврокомісії та українського уряду, а також саміт Україна – ЄС, що запланований на п’ятницю, третє лютого.

«Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у нашій столиці, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи. Бо нарощування нашої співпраці, подальша інтеграція України та ЄС – це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя. Життя вільних людей у вільній та мирній Європі», – наголосив Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Єврокомісії в Києві.

За словами Глави Української держави, реалізувати мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною та лише перемагаючи агресію Росії.

Володимир Зеленський акцентував, що відкриття переговорного процесу щодо членства України у Євросоюзі сприйматиметься українськими громадянами як важлива мотивація боронити державу, а отже, і всю Європу від найбільш антиєвропейських сил з усіх, які нині є у світі.

«Чому це мотивація? Українці на полі бою захищають саме ті цінності, на основі яких Європа обʼєдналася й об’єднується зараз. І цього не можна втратити. І тому кожен наш крок до більшого об’єднання України та Євросоюзу надихає наших людей. А це дає результат усій Європі та, я в цьому впевнений, дає результат нашому спільному захисту від спільного ворога», – зазначив Президент.

Він зауважив, що Росія зараз концентрує сили й готується до спроби реваншу не лише проти України, а й проти вільної Європи та вільного світу. Щоб здолати такого ворога, недостатньо лише успіхів на полі бою – потрібна віра у вільну, мирну, об’єднану Європу.

«Потрібна міцність наших інституцій. Потрібні інтеграційні здобутки, які мотивують, які будуть доказом саме того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього складного доленосного протистояння справді підтримується всією Європою», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, сьогодні й завтра триватиме робота з європейськими партнерами задля підготовки наступної фази інтеграції України з Євросоюзом, посилення нашого захисту від російської агресії та задля відбудови нашої країни. Зокрема, розглядатимуться економічні, фінансові, соціальні, енергетичні, гуманітарні питання тощо.

Володимир Зеленський повідомив, що отримав від Президента Єврокомісії звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила для здобуття кандидатства в члени ЄС.

«Я дуже радий, що він такий тонесенький. Це гарна новина. Цей звіт стане основою для роботи нашого уряду», – розповів Глава держави.

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн було обговорено ключові теми відносин України та Європейського Союзу.

«Підтвердили сьогодні на переговорах із пані Президентом ефективність лібералізації торгівлі між Україною та ЄС. Тож практику повної лібералізації торгівлі варто продовжити. Обговорили забезпечення фінансової та соціальної стійкості України – європейська підтримка є критичною, пріоритетною для нашої держави», – повідомив Президент.

Щодо відновлення України після бойових дій, то Володимир Зеленський наголосив на важливості переходу до більшої конкретики, зокрема в питанні реалізації Fast Recovery Plan та фінансуванні відбудови.

«Активно здійснюється й наша спільна програма з Єврокомісією щодо раціоналізації енергоспоживання в Україні, а саме – безкоштовної для наших людей заміни лампочок розжарювання на LED-лампи. Я дуже дякую Урсулі за цю програму. П’ять мільйонів LED-ламп, які профінансував ЄС, уже доправлені в Україну. Обсяг програми – 30 мільйонів таких ламп, і це приведе до помітного скорочення дефіциту електрики в Україні», – наголосив Президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили збільшення технічних можливостей для імпорту електрики в Україну із Євросоюзу, щоб українці мали енергетичний захист в умовах російського терору, що триває.

Крім того, ішлося про нові санкції щодо Росії та підготовку десятого санкційного пакету Євросоюзу.

«Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії обходити санкції. Що швидше та якісніше це завдання виконуватиметься, то ближче ми будемо до поразки агресії Російської Федерації. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терорист навпаки збільшує темп адаптації до санкцій. І варто це наздоганяти, і варто це виправити», – констатував Володимир Зеленський.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн зазначила, що візит делегації Єврокомісії в Україну буде присвячений, зокрема, майбутньому нашої держави у Європейському Союзі.

«Уже минув майже рік, як Путін здійснив брутальне вторгнення в Україну. Але також це був рік легендарної хоробрості українців, про яку знає весь світ, та виняткової єдності світової спільноти. Європа була поруч з Україною з першого дня, тому що ми знаємо: майбутнє нашого континенту пишеться в Україні. Ви б’єтеся не лише за себе, а за набагато більше – за свободу Європейського континенту», – заявила вона.

Президент Єврокомісії наголосила, що сьогодні одним із найважливіших завдань є забезпечення економічної безпеки України, стабільна й передбачувана фінансова підтримка.

Вона нагадала, що два тижні тому надійшов перший транш макрофінансової допомоги Україні від ЄС, яка передбачає виділення 18 млрд євро у 2023 році.

Серед важливих напрямів підтримки Президент Європейської комісії назвала відновлення енергетичної інфраструктури України, що надзвичайно постраждала від російських ракетних атак. Ця співпраця передбачає реалізацію програми із заміни ламп розжарювання на LED-лампи, а також надання генераторів.

Іще одним глобальним напрямом взаємодії України та ЄС, за словами Урсули фон дер Ляєн, є відбудова нашої країни, яка розпочалася з реалізації Fast Recovery Plan.

Президент Єврокомісії заявила, що Росія має заплатити високу ціну за агресію, і це вже відбувається завдяки запровадженим санкціям з боку ЄС, зокрема обмеженню цін на російську нафту. Кім того, країни G7 та Європейського Союзу працюють над запровадженням граничних цін на російські нафтопродукти. Також Євросоюз готує 10-й пакет санкцій проти РФ.

Урсула фон дер Ляєн виступила за розробку механізму спрямування заморожених російських активів на відновлення України.

За її словами, Росія має в судовому порядку відповісти за злочини в Україні. Органи прокуратури України та держав ЄС уже працюють над створенням відповідної інституції для переслідування за злочини агресії.

Президент Єврокомісії наголосила, що після здобуття статусу кандидата в члени ЄС Україна демонструє вагомий поступ у виконанні відповідних вимог, активно працюють антикорупційні органи. За її словами, Україні буде запропоновано приєднатися до головних європейських програм, що наблизить нашу державу до статусу члена Євросоюзу.