Подальша підтримка України відповідає інтересам США й усіх, хто цінує свободу – Андрій Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що за понад рік повномасштабного російського вторгнення Україна вистояла й не здасться ворогу. Наша країна надзвичайно вдячна за підтримку Сполученим Штатам Америки та всім, хто прийшов на допомогу українцям у боротьбі за свободу.

Про це він сказав у зверненні до американської неурядової організації World Affairs Council San Antonio (Техас, США).

«Ворог вимагав беззастережної капітуляції. Але наш прапор досі гордо майорить на стінах». Слова, написані 187 років тому тут, у Техасі, абсолютно чітко передають те, чому ми віддані в Україні. Герої, що надихають: Сем Г’юстон, Вільям Тревіс, Деві Крокетт і Хуан Сегін, вели техасців тим шляхом, яким ідуть українці сьогодні. Ми ніколи не здамося й не відступимо», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави акцентував, що українці й українки, які борються з терористичним режимом РФ, вільні та демократичні й хочуть мати такі самі свободи, як американці та інші люди у світі.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна дякує всім тим, хто в ім'я свободи, патріотизму та всього, що є втіленням американського духу, швидко прийшов нам на допомогу.

«Життєво необхідна підтримка, яку ми одержуємо від вас – як військова, так і гуманітарна, – означає різницю між життям і смертю, свободою та рабством», – сказав він.

Керівник Офісу Президента відзначив важливу роль членів World Affairs Council San Antonio в передачі сенаторам і конгресменам США принципового послання, що подальша підтримка України відповідає інтересам Америки й усіх людей у світі, яким небайдужа свобода та демократія.

Андрій Єрмак особливо відзначив сенатора Джона Корнина та конгресмена Майка Маккола за їхнє лідерство в Конгресі в цих питаннях.

Керівник Офісу Президента висловив подяку провідним представникам World Affairs Council San Antonio.

«Дякуємо Чарльзу Батту за відданість нашій свободі та дружбу з Україною. Елізабет Лоренц, дякую за ваше лідерство та бачення Америки в союзі з Україною. Дякую всім, кому небайдужа доля нашої держави», – додав він.

Андрій Єрмак наголосив, що лідерство Сполучених Штатів об’єднало вільний світ навколо допомоги Україні.

«З вашою постійною військовою підтримкою та вашими молитвами ми знову переможемо зло й допоможемо зробити світ кращим. Сьогодні в нас є всі шанси повторити успіх армії Сема Г'юстона та звільнити нашу землю від загарбників. З нетерпінням чекаю нагоди вітати вас у вільній і безпечній Україні», – підсумував керівник Офісу Президента.