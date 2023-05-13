Подання про присвоєння звання Герой України розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики – указ Президента

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередній розгляд подань про присвоєння найвищого державного звання здійснюватиметься експертною групою при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові.

Відповідний указ Глава держави підписав сьогодні.

Володимир Зеленський ухвалив таке рішення, щоб кожен геройський вчинок громадян, які брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

«Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу. До неї увійдуть військове керівництво нашої держави, командувачі родів військ та ОСУВ, представники правоохоронних відомств, які розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород. Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв», – заначив Володимир Зеленський.

Згідно з указом Президента, при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України.

Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, то матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом із висновком цієї групи.