Податкова реформа: Президент звернувся до уряду з низкою пропозицій у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів з низкою пропозицій, зокрема щодо визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній у зв’язку з підписанням Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX.

У листі на ім’я Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Глава держави запропонував спільно з представниками бізнес-асоціацій та експертами напрацювати та внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19). Також, на думку Президента, має бути зменшений розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.

Крім того, уряд має забезпечити захист даних та інформації, отриманих органами контролю зі звітності резидентів України щодо доходів, зокрема, отриманих з джерел за межами України, а також даних, які одержуються від компетентних органів іноземних держав відповідно до закону. Має бути розглянуте питання щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення таких даних та інформації.

Глава держави звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією розробити та внести до парламенту законопроект щодо одноразового декларування. Ці законодавчі зміни повинні бути підготовлені у тримісячний строк у співпраці з експертами, бізнесом і Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також уряд має підготувати із залученням представників бізнесу, експертів і народних депутатів пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків і зборів, забезпечення чіткості правил оподаткування, уніфікації та зрозумілості термінології. Відповідний законопроект повинен бути внесений на розгляд Верховної Ради України до кінця 2020 року.

Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року.

Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

Закон, що його підписав Глава держави, має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ, який підписав Президент, також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників. Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію олнайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Реалізація положень закону також розширює інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.