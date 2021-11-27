Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент України та перша леді взяли участь у заході з ушанування пам’яті жертв голодоморів
Президент України та перша леді взяли участь у заході з ушанування пам’яті жертв голодоморів

27 листопада 2021 року - 17:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Покращення епідемічної ситуації в Україні та протидію новому штаму COVID-19 «Омікрон» обговорили на селекторній нараді у Президента

29 листопада 2021 року - 15:12

Олена Зеленська на відкритті Тижня інклюзивності та різноманіття на платформі Danone Ukraine: Можливості для кожного – це можливості для всіх

29 листопада 2021 року - 13:51

Вітання Президента іудеям України

28 листопада 2021 року - 16:04

Звернення Президента до світового українства

27 листопада 2021 року - 19:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента та першої леді у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні
Участь Президента та першої леді у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні

27 листопада 2021 року - 17:24

Перейти до всіх галерей

Покращення епідемічної ситуації в Україні та протидію новому штаму COVID-19 «Омікрон» обговорили на селекторній нараді у Президента

29 листопада 2021 року - 15:12

Покращення епідемічної ситуації в Україні та протидію новому штаму COVID-19 «Омікрон» обговорили на селекторній нараді у Президента

В Україні четвертий тиждень поспіль покращується динаміка показників захворюваності на COVID-19. Проте у низці країн світу зафіксоване поширення нового штаму коронавірусу – «Омікрон». Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Як доповів Главі держави Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, станом на сьогодні в Україні – 421 699 активних хворих, що на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.

Найбільше недужих наразі в Одеській та Херсонській областях, найкраща ситуація – у Кіровоградській та Донецькій.

Під час наради було зазначено, що в Україні шостий тиждень поспіль зберігається високий рівень вакцинації – щотижня проводиться близько 1,6-1,7 млн щеплень.

Глава держави наголосив, що темпи вакцинації українців потрібно нарощувати, допоки щеплення не отримає більшість населення країни. 

Значна увага на нараді була приділена заходам з протидії можливому поширенню в Україні штаму коронавірусу «Омікрон», який викликає важчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані у молодих людей, зокрема студентів університетів.

Як повідомив Президентові міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністерство вже розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом. Так, громадяни України, які побували в країнах, де виявлено «Омікрон» – у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, – мають пройти самоізоляцію після повернення на батьківщину.

«Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. Прийнято рішення не пускати на територію України без проходження 14-денної самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений», – зазначив Віктор Ляшко.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські громадяни, які наразі перебувають у вказаних країнах, мають уважніше ставитися до стану свого здоров’я, дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів хвороби.

Версія для друку