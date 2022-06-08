Політична історія завжди йде поряд з економічною, і успіх буває тільки спільний – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників Ukraine Virtual Investor Conference

Пані та панове!

Дякую за запрошення!

Радий можливості звернутися до вас сьогодні. Знаю, що мене слухатимуть люди бізнесу, не політики, тому буду максимально конкретним. Щоб і ваш час, і мій час, і наш час був використаний з максимальною користю.

Україна зазнала неспровокованого й надзвичайно жорстокого повномасштабного нападу на нашу землю з боку Російської Федерації. Ця війна триває вже 105 днів. І ми ведемо цю війну так, що, я впевнений, ні в кого вже немає сумнівів у нашій перемозі.

Вона обов'язково буде. І вона буде то швидше, що якіснішою буде зокрема й наша з вами співпраця.

Я пропоную вам сьогодні розглянути два горизонти співпраці з Україною – короткостроковий і довгостроковий.

Звичайно, ви можете долучитися до нашої історії успіху. До нашої перемоги. І просто зараз. Це дуже прості, дуже прозорі інструменти.

Перший інструмент – це наша платформа UNITED24, спеціальна фандрейзингова платформа, за допомогою якої ми акумулюємо кошти для відновлення життя після бойових дій. Це розмінування, це купівля обладнання для лікарень, гуманітарна підтримка. Дуже важливо.

Кожен внесок дає нам змогу побачити, що в України є той чи інший конкретний, справжній друг. А отже, ми бачимо, кому будемо вдячні.

Другий інструмент – це військові облігації України. Навіть зараз, у час повномасштабної війни, ми демонструємо абсолютно сумлінне обслуговування нашого боргу. Отже, військові бонди – це інструмент для вас, щоб і підтримати нас у боротьбі за свободу, і щоб заробити. Заробити вам.

Але все ж більше уваги я хочу приділити сьогодні довгостроковому горизонту. Тому, чому вам буде вигідно співпрацювати з Україною не просто зараз, а зараз і протягом іще багатьох років. Я пропоную вам, як то кажуть, грати в довгу.

Які конкретно це можливості? Я назву пʼять основних: це Європа, IT, агро, «зелена» енергетика, локалізація виробництва.

Україна – це доступ до всього ринку Європейського Союзу. Безмитний доступ. Працюємо над тим, щоб такий же доступ був до ринків держав «Великої сімки». І це – власний ринок збуту, один із найбільших у нашому регіоні.

Україна – це кваліфіковані працьовиті фахівці, одні з найкращих у Європі.

Україна – це простір цифровізації, який дає простоту, дає, найголовніше, прозорість будь-яким відносинам між людиною та державою, між компанією та державою. Це те, чого ви не знайдете сьогодні в більшості країн світу.

Україна – це IT-сектор, який користується одним із найбільш сприятливих законодавств у світі – спеціальним законодавчим режимом «Дія Сіті». І я пропоную переносити штаб-квартири IT-компаній вже й до України, утворювати центри спільного обслуговування та R&D-центри.

Україна – це стійкість інституцій навіть у час повномасштабного вторгнення. Наша банківська система, фінанси, державні структури залишаються абсолютно стабільними, працюють попри все.

Україна – це аграрний сектор, глобальне значення якого вже всі бачили, коли Росія заблокувала наші порти. Саме наш агросектор – ключовий для ринків десятків країн. Розвивати переробку в Україні – це справді вигідно.

Україна – це індустріальні парки, які дають особливі можливості для розміщення будь-яких виробничих підприємств. Величезний потенціал у різних галузях – від аерокосмічної до деревообробки.

Україна – це багаті природні ресурси: від природного газу до літієвих руд.

І Україна – це «зелена» енергетика, «зелені» добрива та «зелений» водень. Все це разом – гарантія майбутньої енергетичної безпеки Європи, коли ми замістимо Росію з її брудним викопним паливом.

Україна – це амбітна програма післявоєнної відбудови, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу у Європі.

Все це – пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас. Ніде у світі ви не знайдете одночасно всіх цих економічних чинників. Вони є тільки в нас, в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже.

І, звичайно, я розумію, що поруч з усім, що я кажу зараз, є одне слово. І це слово – «війна».

Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов’язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні. І, співпрацюючи з вами, – швидше.

Політична історія завжди йде поряд з економічною історією, і коли можливий успіх – він буває тільки спільний – і на державному рівні, і на бізнесовому рівні.

Ми пропонуємо вам саме такий успіх. Бо відчуваємо: наш захист у цій війні й наша робота на перемогу показали всім у світі, що ми справді заслуговуємо на успіх.

Я запрошую вас до співпраці!

Слава Україні!