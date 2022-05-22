Польща сьогодні демонструє історичний рівень підтримки України – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Анджеєм Дудою в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який прибув до нашої країни з візитом.

Глави держав поспілкувалися у форматі віч-на-віч, після чого відбулися перемовини делегацій України та Польщі під головуванням президентів.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні Польща демонструє історичний рівень підтримки України, наших Збройних Сил та громадян, які були змушені залишити свої домівки через російське вторгнення.

«І сьогодні Президент Польщі також сказав: Україна захищає права, свободи не тільки свої, а й кожної європейської країни. Нашої дружньої Польщі та всього Європейського Союзу», – зазначив Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Анджеєм Дудою в Києві.

За словами Президента України, у час російської агресії український та польський народи демонструють міцні зв’язки на різних рівнях.

«Ми будемо робити на своєму місці все, щоб ми не втратили цієї дружби, цього теплого й стратегічного партнерства», – наголосив Володимир Зеленський.

Як поінформував Глава держави, під час зустрічі з Анджеєм Дудою, зокрема, обговорювалося питання зміцнення Збройних Сил України.

«Ми вдячні Польщі – вони постійно, щоденно працювали. І хочу відзначити особливу роль особисто Президента Республіки Польща у зміцненні (Збройних Сил України. – Ред.) та постачанні зброї», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за словами Глави Української держави, відбулося обговорення ситуації, що склалася на продовольчому ринку, зокрема дефіциту харчової продукції.

«Зараз ми думаємо про розблокування шляхів постачання нашого зерна тощо у європейські країни, країни Азії, Африки. Тут ми також працюємо разом з нашими польськими партнерами», – повідомив Президент.

Крім того, йшлося про актуальні питання економічних відносин України та Польщі. Володимир Зеленський висловився за те, щоб представники урядів двох держав найближчим часом провели зустріч для обговорення згаданих питань.

«Важливо сьогодні говорити про відбудову України. Це сигнал, що ми точно переможемо, я в цьому впевнений. І щоб відбудувати Україну, нам потрібне об’єднання країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, усіх наших друзів. І ми бачимо Польщу серед країн-лідерів, які будуть у програмі відбудови України», – зазначив Глава держави.

Також, за його словами, Польща сьогодні відіграє важливу роль у просуванні України до членства у Європейському Союзі, адже як ніхто розуміє, що наша країна фактично давно є частиною Європи.

«Ми однаково мислимо, ми однаково віримо й захищаємо нашу свободу та незалежність. Але є бюрократичні, технічні речі, і на цьому шляху нам потрібні потужні амбасадори. І Польща є однією з таких країн», – сказав Президент і додав, що Україна очікує отримати статус кандидата в члени ЄС у червні цього року.

Володимир Зеленський подякував усім полякам за допомогу українцям, які були вимушені рятуватися від війни, і зауважив, що після перемоги із задоволенням відвідає ті польські міста, які відзначилися у підтримці України та наших громадян у ці складні часи.

Зі свого боку Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що війна Росії проти України ще не закінчилася, вона є даністю, люди й далі гинуть.

«Усе, що сьогодні відбувається в Луганській і Донецькій областях, – нормальна людина не може цього уявити. Сотні людей щодня віддають життя. Це масштаби війни, яких Європа та світ давно не бачили», – зазначив він.

Анджей Дуда переконаний, що для завершення війни необхідна підтримка України з боку міжнародної спільноти, не лише гуманітарна, а й військова допомога.

«Україні потрібна зброя. Українці мають великий дух і рішучість, але їм потрібне сучасне обладнання для перемоги над таким ворогом», – сказав Президент Польщі.

Він також наголосив на важливості скоординованого, потужного санкційного тиску на Росію. Потрібно ізолювати її на міжнародному рівні та припинити вести «бізнес як зазвичай». Крім того, на думку Анджея Дуди, необхідні санкції, які впливатимуть на імідж Росії, зокрема виключення з міжнародних організацій, спортивних об’єднань тощо.

«Мусимо знайти спосіб створити ситуацію, коли війна повністю перестане бути вигідною Росії, буде загрозою для неї самої», – зазначив він.

Лідер Польщі зробив акцент і на тому, що вже потрібно думати про відбудову України після війни.

Наприкінці зустрічі Президент України подарував Анджею Дуді та першій леді Польщі Агаті Корнгаузер-Дуді українські вишиванки.