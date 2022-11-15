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Польща стоїть у фарватері поступу України на шляху до ЄС – Ігор Жовква

15 листопада 2022 року - 19:32

Польща стоїть у фарватері поступу України на шляху до ЄС – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква здійснив робочий візит до Республіки Польща.

Під час перебування у Варшаві він провів зустріч із нещодавно призначеним міністром у справах Європейського Союзу Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком.

Сторони обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в нашій країні та на Європейському континенті загалом. У цьому контексті було відзначено вагому роль Польщі як потенційного гаранта безпеки України в межах Київського безпекового договору.

Особливу увагу співрозмовники приділили європейській інтеграції України. Заступник керівника Офісу Президента подякував Польщі за активне просування серед іноземних партнерів необхідності якнайшвидшого приєднання нашої держави до Європейського Союзу.

«Високо цінуємо, що Польща перебуває у фарватері поступу України на шляху до ЄС і докладає значних політичних і практичних зусиль для переходу нашої країни на наступний щабель – до початку переговорів про вступ», – наголосив Ігор Жовква.

У контексті розбудови плідної взаємодії з Коледжем Європи в Натоліні (м. Варшава) заступник керівника Офісу Глави держави провів робочу зустріч з його віце-ректором Евою Ошнєцкою-Тамецкою.

Було обговорено формати потенційної взаємодії у підготовці українських фахівців до процесу передвступних переговорів.

Ігор Жовква також поспілкувався зі студентами з України, які навчаються в Коледжі Європи в Натоліні. 

«Євроінтеграційний досвід Польщі для нас дуже важливий, і ми вдячні польській стороні за відкритість і готовність ним поділитися», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України.

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