Полтавщина є прикладом у вакцинації проти COVID-19, що допомагає знизити рівень захворюваності в регіоні – Кирило Тимошенко

Громадяни України з усіх областей, незалежно від того, у якій епідемічній зоні вони проживають, мають активніше приходити до центрів вакцинації проти COVID-19, адже щеплення є простим і зрозумілим способом захистити життя і здоров'я – своє та своїх близьких. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час робочої поїздки на Полтавщину за дорученням Глави держави.

Кирило Тимошенко разом з головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим і головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним відвідали центр масової вакцинації у Полтаві.

«Хотілося б ставити за приклад саме Полтавщину, адже вона вже декілька місяців лідирує за темпами вакцинації в Україні серед областей. Це допомагає Полтавщині залишатися в «жовтій» зоні. Ще не пізно діяти так і в інших регіонах», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави після огляду центру вакцинації.

За словами Кирила Тимошенка, понад половину населення Полтавської області вакциновано принаймні однією дозою препарату проти COVID-19.

«Тому в області не такі високі темпи захворюваності, як у деяких інших регіонах, які вже потрапляють у «червону» зону. Сподіваюся, що цей приклад дасть розуміння нашому населенню, що треба вакцинуватися», – сказав він.

Голова Полтавської ОДА зазначив, що цей центр вакцинації є першим і найбільшим в області. Він повідомив, що за останню добу було проведено рекордні 10 тисяч щеплень. Загалом в області відкрито 13 центрів масової вакцинації, працюють 69 мобільних бригад для щеплень організованих колективів, також у регіоні функціонують 113 пунктів щеплення.

«У нас є аналітика, що в тих районах, де найбільша кількість людей пройшла щеплення, є найменша кількість виявлення хворих», – наголосив Олег Синєгубов.

Ігор Кузін відзначив ефективну організацію роботи центру масової вакцинації населення у Полтаві, яка дає змогу робити велику кількість щеплень упродовж дня.

Головний санітарний лікар також зауважив, що на Полтавщині реалізується доволі успішний пілотний проект з вакцинації сільського населення.

«Місцева влада за підтримки Офісу Президента ефективно реалізує завдання, що пов'язані з протидією коронавірусній хворобі. І проведена на Полтавщині робота й цифри щодо охоплення вакцинацією є прикладом», – наголосив він.