Понад 1,7 млн грн: Президенту доповіли про штрафи за порушення габаритно-вагових норм

За минулу добу в Україні правоохоронці разом з представниками Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) перевірили 18 пунктів габаритно-вагового контролю. Було здійснено 6,6 тис. перевірок вантажівок. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави поцікавився, чи були накладені штрафні санкції на транспорт, що порушив відповідні норми.

«Формула «тут будують – там руйнують» не спрацює. Як ми можемо відновити та побудувати українські дороги, якщо тут-таки вантажівки руйнують нові й добивають старі шляхи? Треба комунікувати з компаніями й ретельно контролювати пересування вантажівок», – наголосив Президент.

Міністр доповів, що за добу інтенсивних перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн. А на Миколаївщині було зафіксовано три спроби пересування перевантажених фур в об’їзд пунктів габаритно-вагового контролю.

За даними Національної поліції, кожен другий вантажний автомобіль їде з перевантаженням. Найбільше таких – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Урядовці домовилися покращити умови здійснення перевірок, роботу техніки, забезпечивши неможливість її частого перегріву, збільшити кількість кадрів для перевірок, покращити умови їхньої роботи. Також Нацполіція повідомила, що вже встановлюються камери для спостереження за процесом перевірок.