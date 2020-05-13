Понад 30 тисяч українців уже взяли участь у «Великій розмові про безбар’єрність» Олени Зеленської

У всеукраїнському онлайн-опитуванні щодо питань безбар'єрності, яке ініціювала перша леді Олена Зеленська, вже взяли участь понад 30 тисяч українців. Основна мета ініціативи – зробити бар'єри, що існують в українському суспільстві, видимими, а їхнє усунення – пріоритетом на державному рівні.

Масштабний діалог, розпочатий Оленою Зеленською, допоможе почути думки одне одного та зрозуміти, з якими бар’єрами українці стикаються найчастіше і які з цих бар'єрів необхідно починати долати першочергово.

У своєму відеозверненні до українців дружина Президента зауважила, що будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх потрібно усвідомити.

«Перший крок до вирішення проблеми – побачити та визнати її. Думка, бачення, зауваження, заперечення, пропозиція кожного, хто взяв участь у «Великій розмові про безбар'єрність», – перші «проломи» у зведених бар’єрами стінах між різними, але рівними людьми», – переконана перша леді.

Всеукраїнське онлайн-опитування в межах проекту стартувало на початку травня й триватиме ще місяць. Його партнерами виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України. Всі охочі можуть відповісти на запитання щодо фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями, на єдиному порталі державних послуг «Дія» (https://diia.gov.ua/barrierfree/uk). Анкета доступна трьома мовами, також функціонує версія сайту для людей зі слабким зором.

Результати опитування будуть оприлюднені в липні та стануть підґрунтям для визначення першочергових кроків на шляху становлення України як країни без бар'єрів.