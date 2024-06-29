Понад 800 учасників із 15 країн світу приєдналися до Національного молитовного сніданку

Національний молитовний сніданок, який уперше відбувся під патронатом Президента України, відвідали 836 осіб із 15 країн світу, зокрема представники 12 конфесій.

У заході взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати, очільники церков і релігійних організацій, волонтери, капелани, військовослужбовці, ветерани та спортсмени.

Глава Української держави наголосив, що молитовний сніданок зібрав різних за поглядами людей, але всі вони об'єднані прагненням забезпечити Україні реальну перемогу добра над злом.

До учасників Національного молитовного сніданку звернулися спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон і колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

«Ми молимося за подальшу силу української армії, безпеку українського народу та міцний мир на вашій батьківщині», – зазначив спікер Палати представників Конгресу США.

Майк Пенс у зверненні наголосив, що понад два роки український народ мужньо протистоїть неспровокованому та безсовісному вторгненню нації, яка вчетверо більша за населенням і вдесятеро – за економічною потужністю.

«Через кордони, континенти й мови ми зібралися разом, щоб просити Бога принести мир, справедливість і перемогу для народу України», – зауважив Майк Пенс.

Конгресмен США Дон Бекон зазначив, що він молиться за те, щоб Україна здобула перемогу.

«Молимося за поранених військових, щоб вони одужали, молимося за всіх українських дітей, яких викрали росіяни, щоб вони повернулися до своїх родин», – сказав Дон Бекон.

Співголова Української групи Конгресу Браян Фіцпатрік зауважив, що увесь світ бачить, із якою стійкістю та сміливістю тримається український народ у боротьбі з тиранією.

«Ця героїчна боротьба українського народу нагадує нашу боротьбу за свободу й демократію», – додав він.

У відеоформаті з вітальним словом до учасників Національного молитовного сніданку, зокрема, звернулися члени Палати представників Конгресу США Роберт Адерхольт, Майк Квіглі, Тім Волберг, Хуан Варгас, Джеррі Моран та капелан Палати представників Маргарет Кіббен, сенатори Джеймс Ленкфорд, Річард Блюменталь, Стів Дейнс, капелан Сенату адмірал Баррі Блек, а також глави 56 релігійних місій і церков з усього світу.