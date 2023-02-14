Попереду будуть випробування, але ми робимо все, щоб цей рік для України став переможним – Володимир Зеленський

Україна попри всі можливі майбутні випробування рухатиметься до перемоги та деокупації всіх своїх територій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

Як зазначив Глава держави, сьогодні дуже непроста ситуація на Східному напрямку фронту, зокрема в районі міста Бахмута на Донеччині. Але героїчні захисники міста стійко тримають позиції та знищують воєнний потенціал окупантів.

«З усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше й найгарячіше саме на Бахмутському напрямку. Я б іще додав Вугледарський напрямок. Загалом на сході України зараз непросто. Але недарма ж кажуть: фортеця Бахмут. І ця фортеця складається з живих людей. Але люди там міцні, стоять і розуміють, що вони – фортеця для того, щоб Україна готувалася до деокупації всіх територій», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що захисники Бахмута мають постійну підтримку. Глава держави повідомив, що перебуває на зв’язку з Головнокомандувачем ЗСУ та командувачами напрямків.

На думку Володимира Зеленського, рік, що минув, був найскладнішим в історії незалежної України.

«Попереду ще будуть випробування в нашого народу, у міцності нашої держави. Але я вважаю, що це був найскладніший період у нашому житті. Важливо не забувати всіх тих, хто сьогодні стоїть і боронить наші кордони, людей і домівки, усіх тих, хто є нашими друзями, які були з нами весь цей час. Нікого не забути. Подякувати всім», – сказав він.

«Ми хочемо, щоб цей рік був переможним, віримо в це й робимо все для цього», – наголосив Президент України.