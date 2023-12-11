Попри повномасштабне вторгнення Росії продовжуємо шукати можливості для реалізації потенціалу молоді в Україні – Олексій Дніпров

Рада з молодіжних питань при Президентові України та Національний демократичний інститут (НДІ) підписали Меморандум про взаєморозуміння на 2024–2025 роки.

Документ є основою продовження співпраці та створення додаткових механізмів і можливостей для ефективнішого залучення молоді до важливих державотворчих процесів на різних рівнях.

«Попри повномасштабне вторгнення Росії ми продовжуємо шукати можливості для реалізації проєктів, які будуть спрямовані на розвиток українського молодіжного сектору. Сьогодні основні виклики Ради з молодіжних питань – необхідність забезпечення першочергових потреб молоді, відновлення зруйнованої молодіжної інфраструктури, адаптація та розвиток молодих людей в умовах війни та в повоєнний період, а також, звісно, їх повернення в Україну», – розповів заступник керівника Офісу Президента України, співголова Ради з молодіжних питань Олексій Дніпров.

Серед пріоритетів Ради він назвав забезпечення реалізації потенціалу молодих людей в Україні, збереження їхнього ментального здоров'я, а також підвищення рівня самостійності, життєстійкості та спроможності.

За словами співголови Ради Олександра Санченка, цьогоріч за інституційної підтримки НДІ було проведено стратегічну сесію Ради, дано старт уже другій програмі малих грантів, націленій на відбудову молодіжної політики України, а також потужному проєкту до Міжнародного дня молоді – Українському молодіжному форуму, який організовано та проведено спільно з 14 міжнародними партнерами у серпні 2023 року.

«Тому я щиро вдячний НДІ за готовність і далі допомагати та координувати зусилля для реалізації наших амбітних планів», – зазначив він.

Зі свого боку директор НДІ в Україні Марчін Валецький висловив повну готовність підтримувати український молодіжний сектор, враховуючи пріоритетність безпекових питань.

«Підтримка молоді – стратегічний вибір НДІ. Ми впевнені, що за сприяння НДІ Рада з молодіжних питань при Президентові України ще ефективніше залучатиме українську молодь до відкритого діалогу, представлятиме її чітку позицію у процесах розбудови миру та відновлення країни», – підсумував доктор Марчін Валецький.