Попри злочини РФ проти українського спорту наші атлети демонструють усьому світові волю до перемоги – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у відеоформаті в церемонії пошани для українських спортсменів, яку організувала мер Парижа Анн Ідальго.

Від імені Президента Володимира Зеленського та всієї України він подякував французькому народові та Президенту Франції Еммануелю Макрону за незмінну підтримку нашої держави в боротьбі з країною-агресоркою РФ.

Андрій Єрмак наголосив, що всі українські атлети – герої, адже готувалися до змагань у надзвичайно складних умовах.

«Попри всі злочини Росії проти українського спорту українські спортсмени демонструють усьому світу волю до перемоги. Вони все одно тренувалися, навіть не маючи адекватних умов: в окупації, використовуючи саморобні штанги з труби й автомобільних коліс, під обстрілами та після отримання звісток про смерть близьких людей», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Він наголосив на тому, що важливо не допускати російських і білоруських атлетів до змагань. Андрій Єрмак також зауважив, що Росія – єдина країна у світі, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя: у 2008, 2014 та 2022 роках.

Унаслідок російської агресії загинули 490 українських спортсменів і тренерів, десятки поранені, понад 30 пройшли через російський полон або досі перебувають у неволі. Пошкоджено 520 спортивних об'єктів, зокрема 15 баз олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки.

Пам’ять загиблих українських атлетів ушанували хвилиною мовчання.

«Треба пам'ятати, що якби не стійкість і мужність українців, які виступили й стримали агресора, війна давно поширилася б далі і, мабуть, Олімпійських ігор у 2024 році взагалі могло б не бути», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак подякував пані меру Парижа за допомогу в тому, щоб донести правду про все, через що пройшли наші спортсмени, та побажав їм успіхів.

Анн Ідальго вручила українським атлетам Великі медалі Вермейля за хоробрість і героїзм.

«Це найвища відзнака, яку Париж, місто свободи, прав людини та місто, що вас підтримує, може вручити. І я роблю це з гордістю та великою любовʼю. Для нас честь приймати тут, у мерії, делегацію героїв. Я хочу, щоб ви знали, що ви – герої», – зазначила мер французької столиці.