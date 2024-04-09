Португалія відзначає прогрес України у сфері реформ

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів розмову з дипломатичним радником Премʼєр-міністра Португальської Республіки Жоржем Монтейру в режимі відеозвʼязку.

Ігор Жовква привітав колегу з призначенням на посаду та подякував за незмінне підтримання Португалією боротьби нашої країни з російською агресією.

«Цінуємо практичну участь Португалії в танковій, авіаційній коаліціях та коаліції морських спроможностей. Важливо, щоб обсяги й темпи військової підтримки продовжили збільшуватися», – наголосив Ігор Жовква.

Під час розмови заступник керівника Офісу Глави держави поінформував Жоржа Монтейру про ситуацію на фронті й нагальні військові потреби України.

Співрозмовники домовилися розпочати переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації «Групи семи» про підтримку України в найближчому майбутньому.

Окрему увагу приділили підтриманню Португалією Української формули миру, а також європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави. Жорж Монтейру відзначив прогрес України в здійсненні реформ, необхідних для її майбутнього членства в ЄС і HATO.

Сторони скоординували графік подальших контактів на найвищому рівні.