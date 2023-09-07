Посилення енергетичних санкцій може мати істотний вплив на агресора й наблизить завершення війни – Андрій Єрмак

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і екс-радник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол, підготувала два нових документи: щодо посилення енергетичних санкцій та щодо важливості конфіскації російських державних активів.

Як заявив Андрій Єрмак, енергетичні санкції дають результат, але потребують значного посилення. За його словами, у новому аналітичному документі група надає докладні пропозиції щодо вдосконалення та посилення санкційного тиску на енергетику країни-агресора. Керівник Офісу Президента наголосив, що покращення дотримання запроваджених санкцій та ухвалення нових пропозицій групи дасть змогу додатково зменшити російські доходи від енергоносіїв як мінімум удвічі.

«Треба бути реалістами: агресор активно працює задля обходу санкцій навіть за допомогою прямого шахрайства, тож не можна дати Кремлю повернути частину втрачених доходів», – сказав Андрій Єрмак.

«За нашими оцінками, нині санкції зменшують доходи Росії приблизно на 5-7 мільярдів доларів на місяць. Різке падіння рубля підтверджує наявність проблем в економіці. Але цього абсолютно недостатньо», – уточнив секретар Міжнародної групи щодо санкцій Владислав Власюк.

На його переконання, лише вдосконалення механізмів реалізації наявних санкцій може додатково зменшити доходи Росії від нафти та газу ще на 2-4 мільярди доларів на місяць.

Згідно з опублікованим документом, серед іншого, запропоновано посилити дотримання обмеження цін на нафту, зокрема, щоб підтвердження цін на російські нафтові вантажі могли видавати лише трейдерам із «білого списку». Також запропоновано обмежити використання Росією її тіньового флоту. Для цього планують вимагати від усіх танкерів, які проходять транзитом через екологічно чутливі європейські територіальні води, підтвердження, що вони мають належне страхування від розливу нафти.

Як заявив Андрій Єрмак, у другому документі Міжнародна група щодо санкцій пояснює важливість конфіскації російських міжнародних резервів, заморожених провідними країнами.

«Аргументи проти конфіскації не витримують жодної професійної критики, і міжнародна експертна група це докладно пояснює», – сказав керівник Офісу Президента.

За його словами, Росія вторглася в Україну без жодної законної причини, і агресор зобов’язаний заплатити за всі воєнні злочини – масові вбивства, тортури, зґвалтування, повне знищення десятків населених пунктів, щоденне цілеспрямоване руйнування цивільної інфраструктури, викрадення десятків тисяч наших дітей.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна наголосила, що резерви Центрального банку мають бути першою та найбільш прийнятною мішенню. Вони високоліквідні, є безперечною власністю РФ, чий уряд віддав наказ про вторгнення в Україну. Отже, російський уряд має платити за відбудову України коштами Центрального банку.

За словами авторів документа, запропонований процес конфіскації російських державних коштів є не тільки цілком етичним, а і юридичним зобов’язувальним відповідно до принципу міжнародного права про відповідальність держави.

Україна запропонувала партнерам концепцію спеціального міжнародного компенсаційного механізму. Він передбачатиме створення та функціонування міжнародного реєстру збитків, міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме суми компенсацій, та компенсаційного фонду, із якого здійснюватимуться виплати. Цей механізм запропоновано на базі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.