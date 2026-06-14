Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента
Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента

14 червня 2026 року - 19:44

Переглянути всі відео
ностанні новини

Посилення ППО та реалізація програми PURL: Президент зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

17 червня 2026 року - 23:59

Президенти України, Сполучених Штатів Америки та Франції підсумували результати перемовин на саміті G7 і скоординували позиції

17 червня 2026 року - 23:49

Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили ключові домовленості за підсумками саміту G7

17 червня 2026 року - 22:29

Олена Зеленська взяла участь у робочій сесії з координації комунікацій щодо реформи шкільного харчування

17 червня 2026 року - 21:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Бельгії
Робочий візит Президента України до Бельгії

18 червня 2026 року - 00:04

Перейти до всіх галерей

Посилення ППО та реалізація програми PURL: Президент зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

17 червня 2026 року - 23:59

Посилення ППО та реалізація програми PURL: Президент зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував про важливі зустрічі з партнерами на саміті G7 та речі, які домовилися реалізувати щодо підтримки України й тиску на Росію.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує одержати додаткові перехоплювачі та ракети до комплексів Patriot. За словами Президента, триває робота щодо отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО.

Обговорили реалізацію програми PURL та її наповнення новими внесками від партнерів, а також роботу над створенням власної європейської антибалістики.

Президент подякував Генеральному секретарю НАТО за підтримку й запрошення на саміт Альянсу, який відбудеться в Анкарі в липні. Володимир Зеленський і Марк Рютте говорили про те, як можна посилити результативність саміту для захисту України.

ф

Робочий візит Президента України до Бельгії

18 червня 2026 року - 00:04
Версія для друку