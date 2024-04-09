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Посилення ППО та способи боротьби з носіями КАБів: Володимир Зеленський провів нараду в Харкові

9 квітня 2024 року - 18:01

Посилення ППО та способи боротьби з носіями КАБів: Володимир Зеленський провів нараду в Харкові

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань протиповітряного захисту критичної інфраструктури та функціонування енергетичної системи Харківської області. 

Глава держави обговорив із командувачем Повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком організацію нової схеми захисту Харкова з повітря із залученням додаткових засобів ППО.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький доповіли Президентові про наслідки російських обстрілів для енергогенеруючих потужностей та нинішню ситуацію з електропостачанням. 

Учасники наради узгодили плани відновлення енерговиробництва та зведення капітальних захисних споруд. 

Також на нараді розглянули найактуальніші соціальні питання для регіону. Начальник Харківської ОВА та міністр освіти Оксен Лісовий представили план організації офлайн-навчання в деяких районах Харкова з 1 вересня цього року. Кошти на будівництво шкільних укриттів та закупівлю шкільного транспорту закладені в державному бюджеті.

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