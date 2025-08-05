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Посилення ППО та відновлення портової інфраструктури Одеси: Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Греції

5 серпня 2025 року - 20:05

Посилення ППО та відновлення портової інфраструктури Одеси: Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Греції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Глава держави подякував Кіріакосу Міцотакісу за участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбулась у Римі в липні, та сильне представництво грецького бізнесу.

Лідери обговорили зміцнення спроможностей української ППО та збільшення взаємодії з партнерами. Володимир Зеленський розповів про новий інструмент для закупівлі американської зброї – PURL, який Україна реалізує спільно з країнами – членами НАТО, та його перші результати.

Кіріакос Міцотакіс озвучив пропозицію щодо відновлення України, зокрема портової інфраструктури Одеси. Це також сприятиме розбудові транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Президент і Прем’єр-міністр домовилися, що урядові команди працюватимуть над реалізацією пропозиції.

Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс обговорили дипломатичну роботу з партнерами на найближчий час для узгоджених рішень і спільних дій.

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