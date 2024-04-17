Посилення ППО, зброя для воїнів та санкції проти РФ: Президент звернувся до країн – учасниць засідання Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський розпочав своє звернення під час спеціального засідання Європейської ради з інформації про російський удар по Чернігову: 17 людей загинули, понад 60 поранені.

«І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз – потребу в ППО. У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході. Ми лише переконуємо, що потрібно так само захищати Європу від балістики та «шахедів», від крилатих ракет і бомб, як це відбулось у небі Ізраїлю та інших країн регіону. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці – як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія знищила майже всю українську теплову електрогенерацію. Російські окупанти бʼють по дамбах, обладнанню гідроелектростанцій та по газовій інфраструктурі. Не відмовляється держава-агресорка РФ і від радіаційного шантажу. Україна не відкидає, що під загрозою не лише інфраструктура Запорізької атомної електростанції.

«Це можна зупинити тільки силою ППО – конкретними системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Системами, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз. Вони потрібні, щоб Путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпекова потреба», – наголосив Президент.

Глава Української держави подякував усім країнам – учасницям засідання за ініціативи та участь у коаліціях заради підтримки України, наших Сил оборони та безпеки. Він закликав прискорити реалізацію домовленостей і долучитися до комунікації з американськими партнерами, щоб Конгрес США ухвалив відповідне рішення щодо пакета підтримки.

Володимир Зеленський також акцентував, що необхідно посилювати санкції проти держави-агресорки РФ та обмежувати всі її заробітки.

«Нам усім із вами треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення», – переконаний Президент.