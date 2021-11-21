Постійний представник Президента України в АР Крим під час візиту до США презентує плани офісу Кримської платформи

Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга в офісі Кримської платформи обговорив з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем перші результати роботи національного офісу Кримської платформи, що був створений після установчого саміту ініціативи.

Андрій Сибіга наголосив, що ця платформа, започаткована за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, має стати ключовим майданчиком для роботи над деокупацією Криму.

«Наступний рік має стати роком розвитку та інституціоналізації Кримської платформи», – зазначив він.

Також команда Представництва Президента України в Криму поділилася планами щодо поїздки до США для презентації діяльності та планів національного офісу Кримської платформи, який розпочав свою роботу в день установчого саміту ініціативи 23 серпня цього року.

Крім того, заступниці постійного представника Глави держави Дар’я Свиридова й Таміла Ташева розповіли про плани щодо удосконалення законодавчого регулювання низки актуальних питань, обумовлених тимчасовою окупацією Криму. Серед важливих завдань – підтримка політичних в’язнів, яких незаконно утримує російська окупаційна влада, а також полегшення доступу до адміністративних послуг для українських громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

У цьому зв’язку було відзначено набуття чинності 21 листопада законом про скасування вільної економічної зони «Крим», що дасть змогу зняти штучно створені перепони для громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території півострова.

Окрему увагу було приділено освітнім проектам для підтримки української молоді в тимчасово окупованому Криму, зокрема створенню інформаційно-сервісного порталу та ініціативам щодо популяризації кримськотатарської культури.