Потрібен тиск на Росію, щоб дипломатія запрацювала – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Коротко про сьогодні. Ставка. Дуже детальне обговорення розвитку дронів в Україні: контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Наше завдання – чітке збільшення постачання у війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів. Сьогодні заслухав результати збиття «шахедів» дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні – це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська. Також сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми – максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них – обов’язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому й технологічному розвитку, і все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат усієї Європи – наша спільна та довгострокова безпека.

Сьогодні була також окрема й детальна доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова, зокрема, щодо пакетів підтримки від партнерів. Є хороші нові домовленості. Є також розуміння, що вже у квітні має відбутись і нова зустріч у форматі «Рамштайн» – Німеччина та Британія очолюють формат саме зараз. Ми працюємо над змістовним наповненням. Я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам усі факти пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів – тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині, також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж у результаті одного з російських ударів по місту Харків було пошкодження інфраструктури теплопостачання. Все це говорить про те, що Росія буде зривати дипломатію й буде це робити й надалі і що єдиною тактикою Москви залишається затягування війни. Путін на словах щось каже таке, наче він погоджується з американською стороною, але по факту російська армія просто продовжує тиснути всіма бойовими засобами. Відповідно, потрібен тиск на Росію, щоб дипломатія запрацювала. Україна ще 11 березня прийняла американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, і відтоді вся відповідальність за гальмування дипломатії – на Росії.

Сьогодні також узгодив кілька кадрових рішень, які мають посилити спроможності нашого захисту – авіаційну складову Сил оборони. Була в нас зустріч із представниками громадського сектору, з військовими, Офіс, які допомагають розвитку військової авіації. В розмові тоді взяла участь мама Джуса – Героя України Андрія Пільщикова – Лілія Авер’янова. І ми погодили всі разом нову структуру для зміцнення авіаційної складової, а також погодили конкретні управлінські й технологічні кроки. Тепер – призначення. У міністра оборони України буде спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації – буде Олександр Козенко. Він тривалий час займався адаптацією F-16 та Mirage в Україні. Генерал-майор Олексій Марченко служитиме тепер заступником начальника Генерального штабу України саме на цьому, авіаційному, напрямку, бригадний генерал Сергій Голубцов буде заступником командувача Повітряних сил і полковник Олександр Дяків – командувачем авіації, заступником командувача Повітряних сил. Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації всьому авіаційному компоненту Сил оборони. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим воїнам!

Слава Україні!