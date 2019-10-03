Потрібні інвестиції у будівництво нових шкіл, лікарень, доріг та мостів – Глава держави закликав міжнародних партнерів України вкладати у розвиток невеликих населених пунктів

У Маріуполі в рамках інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine Президент Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації Джорджиною Бейкер, директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен і керівником регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні, Білорусі та Молдові Джейсоном Пеллмаром.

«Ми вдячні Світовому банку та Міжнародній фінансовій корпорації за допомогу з імплементацією реформ. Ви бачили, скільки законопроектів уже проголосовано. Тепер починаємо імплементацію», – сказав Президент.

Глава держави подякував Міжнародній фінансовій корпорації за реалізацію транспортного проекту в Маріуполі. Він висловив сподівання, що подібні проекти з’являться в інших містах України.

«Наша ідея – почати розвиток з Маріуполя. Саме тому інвестиційний форум відбувається тут, на сході України. Місто, яке колись звільняли, може стати справді європейським», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий захистити інвестиції та закликав вкладати у розвиток невеликих населених пунктів.

«Зокрема, потрібні інвестиції у будівництво нових шкіл, лікарень, доріг та мостів», – сказав Президент.

Глава держави нагадав, що вже ухвалено закони, які сприяють дерегуляції економіки. Крім того, в Україні готується велика приватизація об’єктів державної власності та земельна реформа.