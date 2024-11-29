Потрібно більше глобальної взаємодії заради миру – Президент на зустрічі з представницькою делегацією країн Латинської Америки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з парламентарями та дипломатами з країн Латинської Америки. Представники Аргентини, Белізу, Бразилії, Чилі, Колумбії, Домініканської Республіки, Гватемали, Гондурасу, Мексики, Панами, Ель-Сальвадору, Еквадору, Перу, Коста-Рики прибули до Києва для участі в Парламентській конференції «Україна – держави Латинської Америки та Карибського басейну: співробітництво заради майбутнього».

Володимир Зеленський розповів про російську агресію проти України, щоденні обстріли ракетами та дронами з боку Росії, атаки на енергетичну систему, ситуацію на фронті, викрадення та вивезення на територію РФ українських дітей.

Окремо Президент поінформував про Формулу миру, яка повністю відповідає Статуту ООН, та результати першого Саміту миру. На ньому Латинська Америка була представлена на рівні лідерів. Глава держави подякував за участь у Саміті, зокрема, Аргентині, Еквадору, Домініканській Республіці, Коста-Риці та Чилі.

«На жаль, Росія відкидає і Формулу миру, і всі інші пропозиції, будь-які пропозиції, які засновані на Статуті ООН. Вони відкидають і будуть відкидати, тому що вони не поважають Статут ООН, не визнають. Визнають тільки на словах. А Путін вірить у війну, вірить у свої ракети. Але нам потрібно примусити Росію до чесного миру», – додав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони детально обговорили перспективи співпраці в захисті України та відносини з країнами Латинської Америки.

Президент закликав долучитися до мирного процесу, взаємодіяти для повернення незаконно депортованих українських дітей, у питаннях продовольчої безпеки та допомагати Україні відновлюватися після обстрілів.

«Це питання не про зброю, це інше питання. Це питання, як людям мати щось поїсти, щось зварити дітям, щось приготувати, мати електрику, щоб не замерзнути вночі. Особливо зараз, узимку», – наголосив він.

Крім того, Володимир Зеленський окреслив, як саме Україна та Латинська Америка можуть поглибити співпрацю, зокрема в економічному, технологічному та освітньому напрямах.

Візит делегації з Латинської Америки до Києва Глава держави назвав важливим також і для протидії російській дезінформації. Він закликав ділитися побаченим, своїми враженнями та створювати майданчики, які сприяли б поширенню достовірних даних про боротьбу українців із російською агресією.

«Ми хочемо, щоб державні кордони поважалися. Безумовно. Щоб це було правилом і для України, і для інших націй світу. Щоб кожна нація могла самостійно обирати своє майбутнє – без примусу. Без примусу війною, чи політичним примусом, чи економічним примусом будь-якої іншої країни. І щоб ніхто у світі не міг влаштовувати депортації, щоб ніхто не міг красти дітей якогось іншого народу, як це робить Росія проти українців», – сказав Президент.

Представники делегації запевнили в подальшій підтримці України з боку Латинської Америки: «Ми є групою ваших друзів. Ми приїхали, щоб сказати вам, що Латинська Америка є дружньою землею для вас. Наш народ, наші люди з вами».