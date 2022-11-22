Потрібно посилювати співпрацю з міжнародними партнерами стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України – Андрій Єрмак на засіданні робочої групи

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів засідання робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

У вступному слові він зазначив, що Німеччина стала оплотом стабільності й демократії зокрема тому, що після закінчення Другої світової війни відбувся Нюрнберзький процес, який засудив нацистську ідеологію та виніс вироки причетним до воєнних злочинів, злочинів проти людяності та миру.

«Насамперед вироки тим, хто ухвалював рішення й віддавав накази. Тим, хто розв'язав одну з найстрашніших війн в історії людства. Ані СРСР, ані Росія свого «Нюрнберга» не мали. Тож сьогодні кремлівська ідеологія імперського реваншизму залишається головною загрозою не лише у Європі, а й в усьому світі. Насамперед вона становить екзистенційну загрозу для України, для самого існування нашої держави», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента переконаний, що світ зобов’язаний дати належну оцінку побаченому у звільнених від окупантів українських містах, почутому від визволених українських полонених та покарати всіх винних.

Саме тому, за його словами, створення спеціального міжнародного трибуналу є беззаперечним пріоритетом для нашої держави й особисто для Президента України Володимира Зеленського. І про це, зокрема, йдеться в українській формулі миру, представленій Главою держави під час звернення до лідерів «Групи двадцяти».

Андрій Єрмак зауважив, що Україна не може самостійно створити такий спеціальний трибунал, тому необхідні участь і політична воля міжнародних партнерів, з якими потрібно активно працювати.

«Вони мають дуже чітко розуміти, куди ми рухаємося і яка наша головна мета», – сказав керівник Офісу Президента.

Він попросив регулярно інформувати очільників іноземних дипломатичних представництв про процес підготовки створення трибуналу й зробити так, щоб це питання звучало на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках.

Серед іншого, надзвичайно важливим кроком на шляху до створення спецтрибуналу має стати ухвалення відповідної резолюції Генасамблеї ООН, яка продемонструє підтримку міжнародною спільнотою притягнення російських злочинців до відповідальності за допомогою всіх наявних механізмів та інструментів, а також механізму, який необхідно створити для покарання винних у скоєнні злочину агресії проти України.

Керівник Офісу Президента закликав працювати з максимальною кількістю країн, наприклад у Латинській Америці, Азії, Африці, підтримкою яких іще потрібно заручитися.

Як зазначив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, уже вісім держав погодилися працювати над пошуком найефективніших варіантів створення спецтрибуналу. Але потрібно збільшувати кількість таких країн.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що за останні місяці вдалося досягти прогресу у просуванні розуміння того, що повномасштабна агресія Росії проти України є питанням про виживання цивілізованого світу.

«Про те, чи й далі залишатимуться непокараними абсолютно дивні маніакальні спроби окремих диктаторів здійснювати агресії проти незалежних держав», – сказав він.

Андрій Смирнов поінформував, що відбувається просування підтримки створення спеціального міжнародного трибуналу в межах парламентського треку. Це здійснюється шляхом звернення до парламентів інших країн щодо ухвалення відповідних політичних рішень на підтримку ідеї створення трибуналу.

«Є речі, які потребують більш системного підходу й поширення важливих наративів. Зокрема, що трибунал є безальтернативним механізмом. Що жодні інші механізми, на жаль, не працюють», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Одна з ініціаторів створення міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Трибунал для російських агресорів», голова постійної делегації ВРУ в ПАРЄ Марія Мезенцева наголосила, що парламенти декількох країн, зокрема Нідерландів та країн Балтії, уже ухвалили рішення щодо підтримки створення спецтрибуналу. Здійснюється відповідна робота щодо просування цього питання в Палаті представників Конгресу США, парламентах Франції, Німеччини.

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів про проект створення тимчасового офісу прокурора Interim Prosecutor’s Office, який займатиметься процесуальним керівництвом розслідування злочину агресії проти України з боку вищого російського керівництва. Він може робити це з одного з європейських міст за підтримки міжнародних партнерів. Це група прокурорів, які в іноземній юрисдикції здійснюватимуть збір і уніфікацію доказів.

Крім того, Андрій Костін повідомив, що 1 грудня вперше відбудуться консультації всіх країн, які відкрили кримінальні провадження щодо злочину російської агресії на підставі універсальної юрисдикції, щоб скоординувати й об’єднати зусилля національних розслідувань.

Андрій Єрмак також відзначив важливість комплексної та всеосяжної міжнародної інформаційної кампанії на підтримку створення спеціального трибуналу. Зокрема, він запропонував, щоб під час відкриття експозицій Russian War Crimes House та інших подій, присвячених російським воєнним злочинам, відбувалося інформування не лише про ці жахливі факти, а й про ідею створення спеціального міжнародного трибуналу як засобу покарання за скоєне.