Потрібно забезпечити подальшу підтримку нашої ППО, щоб Україна могла захищатися як від крилатих, так і від балістичних ракет – Президент під час засідання Ради Україна – НАТО

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте взяли участь у засіданні Ради Україна – НАТО, яке вперше відбулося у такому форматі в Україні. На ньому були присутні голова Військового кабінету НАТО Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники постпредів усіх 32 держав – членів Альянсу.

Президент подякував представникам Північноатлантичної ради НАТО за візит до України та зауважив, що це сигнал російському очільнику після його слів, що працівники посольств мають поїхати з України.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія має змогу виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця на додачу до ракет інших типів. Водночас на полі бою у травні РФ майже не досягла суттєвих результатів. Росіяни втрачають 30–35 тисяч осіб щомісяця, і при цьому близько 63 % – убиті, ще 37 % – тяжкопоранені. Таке відсоткове співвідношення змінилося за останній рік – півтора.

За словами Глави держави, Україна досягла важливих результатів і завдяки своїм мідлстрайкам та дипстрайкам. Зараз Росія стикається з очевидною нестачею пального на тимчасово окупованих територіях України та в деяких частинах центральних російських регіонів, а також із серйозними порушеннями своєї логістики.

«Завдяки цьому тиску ми змушуємо Росію обирати між дипломатією та подальшими втратами. Важливо, що Росія постає саме перед таким вибором. І зараз у Росії залишився тільки один, останній, аргумент – балістичні ракети. Лише один», – наголосив Глава держави.

Президент подякував країнам-партнерам та Генсеку НАТО за допомогу в отриманні ракет до Patriot у межах програми PURL. Але, за словами Володимира Зеленського, нинішніх обсягів і темпів постачання недостатньо.

«Саме тому ключове, що нам потрібно зробити разом, – забезпечити подальшу підтримку нашої протиповітряної оборони, щоб Україна могла захищатися як від крилатих, так і від балістичних ракет. У світі достатньо ракет, щоб забезпечити такий захист. Потрібна лише політична воля, щоб Україна їх отримала», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що нещодавно надіслав спеціального листа Президенту США і членам Конгресу для розв’язання цього питання, і закликав присутніх сприяти в отриманні позитивної відповіді.

Президент наголосив, що ще одним важливим пріоритетом є продовження спільної роботи над розвитком антибалістичного захисту.

«Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем, систем Patriot. І йдеться не лише про Україну – це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави додав: Україна вже продемонструвала на багатьох видах зброї, що може швидко рухатися та виробляти сучасні системи у великих масштабах.

Також Президент акцентував, що важливо збільшувати оборонні витрати й розвивати такі програми, як SAFE, і всі формати співпраці у виробництві зброї.

«І особливо важливими є наші Drone Deals. Ми вже запропонували їх Європейському Союзу та низці наших партнерів і союзників. І ми маємо зробити все можливе, щоб ці Drone Deals запрацювали якнайшвидше. Санкції проти Росії також залишаються важливими. Усі ці зусилля мають бути максимально ефективними, щоб разом вони створили достатній тиск на Росію та змусили її завершити цю війну», – підсумував Володимир Зеленський.

Представники держав – членів НАТО засудили російську агресію та підтвердили зобов’язання надавати допомогу Україні й готовність підтримувати нашу державу на шляху євроатлантичної інтеграції. Вони одностайно наголосили на тому, що необхідно посилити підтримку України у протиповітряній обороні, розвитку оборонної індустрії та інтеграції до загальноєвропейської оборонної промисловості.

Рішення про створення Ради Україна – НАТО ухвалили на Вільнюському саміті Альянсу у 2023 році. Тоді ж відбулося її інавгураційне засідання на рівні глав держав та урядів. Рада замінила Комісію Україна – НАТО й підвищила рівень політичних відносин України та Альянсу.