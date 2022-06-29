Повернули з російського полону 144 українських воїнів, зробимо все, щоб повернути додому кожного й кожну – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники, захисниці!

Тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано «транспортний безвіз». Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом.

Саме таке завдання в нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі.

До речі, вчора я провів спеціальну нараду – велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений.

Сьогодні вранці взяв участь у засіданні саміту НАТО. Це особливий саміт. Саміт трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку у Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення – для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки – вони в нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України та значно посилити тиск на державу-терориста.

Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв – одразу 10 ракет, і всі – по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета «Онікс», зруйнувала звичайну п'ятиповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі. Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку – ситуація там залишається наджорсткою, дуже тяжкою. Робимо все для того, щоб забезпечити для наших військових сучасні артилерійські системи, щоб належним чином відповідати окупантам.

Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше.

Вперше за всі роки незалежності сьогодні відбувся візит до Києва Президента Індонезії – дуже впливової держави, яка може значно постраждати від спровокованої Росією продовольчої кризи. Тож це були важливі переговори, які відкривають для України ще один стратегічний напрямок відносин з Азією.

Також Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він – візіонер, людина, яка працює заради прогресу та кращих технологій для всього людства. Його приїзд в Україну саме зараз – а він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої «Мрії», найбільшого у світі літака, – це дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. І я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни.

І ще одна оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників «Азовсталі». Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку. Дякую ще раз.

Слава Україні!