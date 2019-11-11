Повернуті з російського полону кораблі відремонтують протягом трьох місяців – Президент

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав базу Військово-морських сил України у м. Очакові. Глава держави оглянув кораблі ВМС «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», які Російська Федерація повернула після захоплення у листопаді 2018 року неподалік Керченської протоки.

«Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як і обіцяли, ми повернули і наших моряків, і катери», – сказав Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що на кораблях частково відсутнє обладнання та озброєння.

«Те, що ми побачили: справді частково не вистачає обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми побачимо всі деталі», – наголосив він.

Також Глава держави уточнив, що протягом трьох місяців катери будуть відремонтовані.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з екіпажем суден. Президент подякував морякам за готовність продовжувати службу.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року разом з українськими військовими суднами Росія захопила в полон 22 моряків та 2 працівників СБУ, що перебували на борту. Вони повернулися в Україну 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та Російською Федерацією утримуваних осіб. Глава держави особисто контролював питання звільнення співвітчизників.