Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні детально говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Перше – повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно. І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем, і добре, що Кабінет Міністрів України надаватиме повне сприяння слідству та всім процесуальним, судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління «Енергоатомом». Друге – вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Прем’єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Третє – буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу – значить, відповідати за це. Порушувати закон – значить, відповідати за це. Хочу подякувати всім, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу та українців.

Слава Україні!