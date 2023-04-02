Повна відповідальність – це те, що привчає агресора до миру – Володимир Зеленський під час участі в Бучанському саміті

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у першому Бучанському саміті Faces of Justice, присвяченому обговоренню механізмів притягнення держави-агресора до всеосяжної відповідальності за злочини проти українського народу й людяності. До заходу у змішаному форматі долучилися глави іноземних держав та урядів, інші представники країн-партнерів та міжнародних організацій.

Відкриваючи саміт, Президент України наголосив, що все, що світ побачив у Бучі рік тому після російської окупації, стало символом жаху, який принесла із собою російська агресія.

«Ми маємо зробити все, щоб Буча стала символом справедливості. Справедливості для України, для Європи, для всього світу. Щоб кожен російський убивця, кат і терорист відповів за кожен злочин проти наших людей, проти людяності як такої. Те, що було в Бучі, російська армія несе всюди, куди вона заходить», – заявив Глава держави.

Він акцентував, що системне насильство й геноцид є суттю російських дій на всіх українських окупованих територіях. Адже після Бучі світ побачив подібне і в інших деокупованих містах і селах.

Володимир Зеленський зазначив, що лише в Бучанському районі Київської області російські окупанти скоїли понад 9 тис. воєнних злочинів, убили більш як 1,4 тис. цивільних, з них 637 осіб – у Бучі.

«Літні люди й зовсім молоді. Жінки й чоловіки, діти... 37 дітей були вбиті росіянами лише тут, лише в Бучі й поруч із цим містечком», – розповів Глава держави.

Тож, на переконання Президента, відповідальність окупанта за всі злочини має бути повною.

«У повноцінній відповідальності Росії повинні бути три елементи. Перший – це національне правосуддя України, яке забезпечить відповідальність основної маси російських убивць і терористів. Друге – це Міжнародний кримінальний суд, який здатний притягти до відповідальності російських воєнних злочинців різного рівня в межах своєї юрисдикції. І третій обов’язковий елемент – це спецтрибунал; обов’язковий елемент – ми підкреслюємо для окремих країн та окремих лідерів, які мають іншу думку, – спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України, який притягне до відповідальності винних у первинному злочині – злочині агресії, у злочині, який зробив можливими всі інші злочини цієї неспровокованої війни Росії проти України», – сказав Володимир Зеленський.

Як наголосив Глава держави, лише справедливість може забезпечити міцність післявоєнного миру.

«Лише коли мир будується на справедливих засадах повноцінного засудження агресії й коли відповідальність того, хто зруйнував мир, забезпечується повністю, мир може триматися довго», – зазначив він і зауважив, що формальні норми міжнародного права без повноцінно забезпеченої справедливості не спрацюють.

«Саме тому справедливість є одним із пунктів нашого фундаментального документа, нашої формули миру, яку ми запропонували. І заради справедливості ми створюємо глобальну мережу юридичної співпраці. Співпраці саме для того, щоб зло не поверталося. І щоб у відповідь на кожне знищення чи руйнацію російськими окупантами нашого українського життя прозвучав законний вирок суду», – розповів Президент.

Володимир Зеленський висловив подяку всім у світі, хто поділяє позицію України щодо неприпустимості компромісів за рахунок справедливості.

За його словами, кожен, хто не хоче повторення в інших частинах світу того, що Росія робить в Україні, має працювати разом із нашою державою над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, компенсаційного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих агресією.

«Повна відповідальність – це те, що привчає агресора до миру. Хоч це й складно, але це спрацює», – наголосив Глава держави.

Як зазначив Президент, вагомий прогрес у досягненні справедливості вже продемонстрував Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт керівника держави-терориста за звинуваченням у насильницькій депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України.

«Україна повністю підтримує та активно сприяє роботі Міжнародного кримінального суду. Очікуємо й на нові ордери на арешт російських політичних та військових діячів у відповідних справах щодо злочинів, скоєних на території незалежної України. Я наголошую: вони повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а й перед судом», – заявив Володимир Зеленський.

На переконання Президента, національне судочинство України, Міжнародний кримінальний суд, спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії разом повернуть дієвість міжнародного порядку, заснованого на правилах.

«Наш сьогоднішній саміт і Бучанська декларація роблять іще ближчим той час, коли Росія та всі злочинці будуть покарані. Хай це відбудеться в ім’я кожного й кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців. Хай це відбудеться в ім’я кожної української дитини, чиє життя було забране російським терором. Хай це відбудеться в ім’я цінностей усього світу, на яких побудоване міжнародне право і які мають діяти – ефективно діяти завжди й усюди на землі», – наголосив Глава держави.

Після завершення саміту було ухвалено Бучанську декларацію, яка є відкритою для приєднання.

Президент України відзначив важливість того, що близько 50 країн та організацій взяли участь у першому Бучанському саміті.

«Для кожного українця та українки це надзвичайно важливо. Важливо тому, що є пріоритети. Це перемога й справедливість. Ми їх обов’язково досягнемо», – сказав він.

Зокрема, для участі в заході до України прибули: Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер та Прем’єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голоб.

У відеоформаті до присутніх звернулися: Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Литовської Республіки – Гітанас Наусєда, Естонської Республіки – Алар Каріс, Грузії – Саломе Зурабішвілі. У режимі онлайн до саміту приєдналися: Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Французької Республіки – Еммануель Макрон, Чеської Республіки – Петр Павел, Фінляндської Республіки – Саулі Нііністьо, Угорщини – Каталіна Новак, Чорногорії – Міло Джуканович, Португальської Республіки – Марселу Ребелу де Соуза, Республіки Гватемала – Алехандро Джамматтеі Файа.

Також у відеоформаті до учасників звернулися: державний секретар США Ентоні Блінкен та президент ПАРЄ Тіні Кокс, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент Європейського парламенту Роберта Мецола.

Крім того, у відеоформаті виступили: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, Австралії – Ентоні Албенізі, Королівства Бельгія – Александр Де Кроо, Королівства Данія – Метте Фредеріксен, Грецької Республіки – Кіріакос Міцотакіс, Ірландії – Лео Варадкар, Ліхтенштейну – Даніель Ріш, Королівства Нідерланди – Марк Рютте, Румунії – Ніколає Чуке, Королівства Іспанія – Педро Санчес та Королівства Швеція – Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр, міністр фінансів Співдружності Багамських островів Філіп Девіс, голова уряду Люксембургу Ксав’є Бетель.

Прозвучали також відеозвернення міністрів держав, що підтримують Україну, та Генерального секретаря Організації Американських держав Луїса Альмагро.