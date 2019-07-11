Повне облаштування КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом потрібно завершити до 20 грудня – Володимир Зеленський

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чонгар» на тимчасовій адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Це перший візит Глави держави на адміністративну межу з окупованим Кримом з 2014 року.

Президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Президент поспілкувався з громадянами, які саме прямували в бік окупованого Криму, та мешканцями сусідніх із КПВВ «Чонгар» районів.

На нараді з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак» новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв підкреслив, що люди з тимчасово окупованої території повинні відчувати, що Європа починається з Херсонщини. І це має виражатися в якості обслуговування та увазі з боку чиновників і держслужбовців усіх рівнів.

«З моменту окупації люди, які перетинають адмінмежу з АРК, страждають від відсутності належної інфраструктури: на жаль, якісна інфраструктура не була створена з 2014 року. Проблеми на КПВВ зазвичай є комплексними та вимагають злагодженої взаємодії різних органів виконавчої влади», – сказав він.

За словами Юрія Гусєва, у реалізації проекту з облаштування КПВВ є такі ризики: корупційний, брак фінансування, а також порушення проектантами та генпідрядником договірних термінів проектування і будівництва.

Новий очільник області зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.

Натомість Президент України наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня цього року.

«Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно», – заявив Володимир Зеленський.

Водночас учасники наради повідомили Президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн. Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн грн для другого етапу.

Глава держави пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю.