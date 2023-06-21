Повоєнна відбудова стане запорукою розквіту не лише України, а й усієї Європи – Андрій Єрмак на Конференції з питань відновлення України в Лондоні

Після перемоги у війні з Росією Україна має на меті не лише відбудувати інфраструктуру та житловий фонд громадян, а й створювати максимально сприятливі умови для інвесторів, що стане запорукою розквіту не лише нашої держави, а й усієї Європи. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на Конференції з питань відновлення України, яка триває в Лондоні.

«Ми ставимо перед собою амбітні завдання. Нам потрібна нова економіка і потужний економічний стрибок, який стане драйвером для всієї Європи», – сказав він.

Андрій Єрмак нагадав представлену сьогодні на Конференції Президентом Володимиром Зеленським 5-рівневу концепцію побудови сталого миру через єдність, стабільність, зростання, безпеку та демократію. Він зазначив, що ці кроки мають бути втілені в Україні швидко, вчасно та ефективно.

«У короткостроковій перспективі ми плануємо відновити величезні обсяги транспортної, енергетичної, соціальної інфраструктури та житла для наших людей. Однак метою сьогоднішньої Конференції є не лише обговорення нагальних потреб для відновлення України. Ми маємо зосередитись як на загальних довгострокових завданнях, так і на конкретних проектах», – наголосив керівник Офісу Президента.

Стратегічною метою держави Андрій Єрмак назвав побудову нової сучасної промисловості.

«Нам потрібні нові виробничі комплекси в дуже різних галузях. Саме тому ми запрошуємо в Україну бізнес із усіх континентів. Ця промислова кооперація, без сумніву, буде взаємовигідною», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Україна прагне жити за «європейськими стандартами», і не лише якнайшвидше приєднатися до Європейського Союзу, а й реалізувати низку внутрішніх перетворень.

«Ми повинні бути максимально привабливими для інвестицій. Тому ми плануємо розвиток логістичної, транзитної, фінансової, наукової та освітньої інфраструктури. Так само, як ми хочемо вигнати окупантів з нашої землі, ми налаштовані на системні внутрішні зміни», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що процес реформування України продовжується, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ та бойові дії.

«Ця робота передбачає цілий комплекс реформ: від зміцнення судової влади, демонополізації та деолігархізації економіки до спрощення податкової системи. Прозорість та нульова толерантність до корупції є ключовими пріоритетами», – наголосив він.

На переконання Андрія Єрмака, лише сильна українська економіка зможе утримувати сильну армію, яка буде запобіжником повторенню масштабних агресій в Європі, а отже, Україна та партнери мають спільний інтерес.

Керівник Офісу Президента зауважив, що саме безпека потрібна для швидкого економічного розвитку та впевненого приходу інвесторів з усього світу. Для цього Україна має стати членом НАТО. І на шляху до членства в Альянсі вона повинна отримати надійні гарантії безпеки.