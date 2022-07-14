Працюємо 24/7, щоб відновити наші міста й села після атак окупантів – Кирило Тимошенко під час робочої поїздки Сумщиною

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на виконання завдання керівника Офісу Глави держави здійснив робочу поїздку до Сумської області, де ознайомився з наслідками агресії Росії та перебігом відновлювальних робіт у деокупованих населених пунктах.

Першочергове завдання – підготовка шкіл до роботи в умовах війни. Зокрема, в Ромнах ЗОШ № 7 активно готується відчинити двері для школярів 1 вересня – розроблено навчальні плани, облаштовують кабінети. Велику увагу приділяють безпеці.

«Ми вдячні нашим освітянам, які працюють задля того, аби в України було майбутнє, зростали розумні й освічені діти. Команда Президента Володимира Зеленського докладає всіх зусиль, щоб освітній процес відбувався в безпеці – на цьому й зосереджена основна підготовка до 1 вересня», – зазначив Кирило Тимошенко.

У селі Бишкінь заступник керівника Офісу Президента ознайомився зі станом відбудови зруйнованого мосту через річку Псел. Обстріл відбувся в березні, внаслідок чого було унеможливлено пряме сполучення населених пунктів Лебединської та інших громад з обласним центром, а об’їзд збільшив шлях майже вдвічі. Відновити сполучення планують до кінця серпня.

Крім того, Кирило Тимошенко поспілкувався з мешканцями зруйнованих житлових будинків в Охтирці. У будівлях тривають відновлювальні роботи. Зокрема там встановлюють нові віконні та дверні блоки, ремонтують фасади.

«Держава не залишить своїх громадян сам на сам у подоланні наслідків підступної агресії росіян», – запевнив заступник керівника Офісу Глави держави під час зустрічі.

Поступово відновлюють житловий фонд і в Сумах. В обласному центрі Кирило Тимошенко відвідав п’ятиповерхівку, яка постраждала від ворожих обстрілів 2 березня. Зараз тривають ремонтні роботи: вже відновлено 58 віконних блоків, необхідно зробити ще вісім. Крім того, буде встановлено вікна на сходових клітинах під'їздів.

Усі роботи виконують коштом держбюджету, ремонтом займається обласна військова адміністрація. Частина мешканців зробила ремонт самостійно. Згодом вони отримають компенсацію.

«Працюємо 24/7 на всіх рівнях, щоб відновити наші міста й села після атак окупантів», – резюмував Кирило Тимошенко.