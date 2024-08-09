Працюємо над подальшим обмеженням Росії вести цю війну – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Триває рятувальна операція в Костянтинівці на Донеччині після російського удару просто по супермаркету. Також пошкоджені ще десятки будівель: пошта, магазини, будинки. Станом на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих – усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. Черговий злочин війни, за який окупант буде відповідати. Буде відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань. І головного з них – якнайшвидше – справедливого миру для всіх наших людей, реальної безпеки для всіх наших областей і громад. І це можливо лише за умов, що ініціатива у війні – за Україною, єдність наша зі світом зберігається, і ми всі тут, в Україні, ми всі працюємо на нашу державу, на наші спільні інтереси, на нашу безпеку. Я вдячний усім, хто виконує такі завдання для України. Хто б’ється заради України справді стійко та хоробро. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами! І окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі.

Провів сьогодні Ставку. Була ґрунтовна доповідь Головкома Сирського. Щодо нашого захисту на фронті – усі напрямки. Покровський, Торецький, Харківський – усі. Також був аналіз і наших активних дій. Також сьогодні були доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо перспектив найближчого часу, можливостей і завдань, які є у держави-терориста. Ми працюємо над подальшим обмеженням Росії вести цю війну. Зокрема, була доповідь щодо наших далекобійних дронів. Щодо застосування доповідав керівник СБУ Малюк. Дякую, хлопці, дякую за влучність! І нарощуємо цю спроможність. Це в нас уже реальна стратегічна галузь «оборонки» – галузь, яка працюватиме на Україну завжди. Доповідав на Ставці й командувач Повітряних сил – щодо зміцнення нашої ППО. Міністр внутрішніх справ Клименко доповідав про безпекову підготовку наших шкіл до нового навчального року. Ми допомагаємо обласній владі, місцевій – громадам, щоб в усіх громадах, де це можливо, діти змогли піти в школу офлайн.

І ще одне.

Я вдячний усім нашим воїнам, які вже встановили «Армію+». За першу добу – 40 тисяч завантажень застосунку. Хороший результат і щодо середнього часу використання. Цей застосунок має бути масштабований на всі наші Сили оборони України – усіх командирів, усіх солдатів. Це справді корисно – прибрати паперову роботу та всю зайву бюрократію. Україна має бути сучасною на всіх рівнях.

Слава Україні!