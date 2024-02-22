Працюємо, щоб F-16 захищали українське небо якнайшвидше – Глава держави за результатами зустрічі з Метте Фредеріксен у Львові

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Вітаючи данську делегацію в Україні, Глава держави зазначив, що наша країна пишається теплими відносинами з Данією, які склалися зокрема й завдяки лідерству Метте Фредеріксен. За його словами, українці вдячні за кожен із проявів данської підтримки.

«Україна та Данія – ми справді змогли і нашим країнам, і всій нашій Європі дати нові безпекові перспективи. Я хотів би подякувати вашому суспільству за таку постійну щоденну потужну підтримку, за таке ставлення до України та українців», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Метте Фредеріксен у Львові.

Глава держави зазначив, що Угода про співробітництво у сфері безпеки, яку він сьогодні підписав разом із Метте Фредеріксен, дасть Україні сили до набуття повноправного членства в НАТО.

«Угода з Данією передбачає комплексну оборонну, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію. Цього року військова підтримка від Данії для України становитиме 1 мільярд 800 мільйонів євро. На період до 2028 року данський Фонд на підтримку України становитиме 8,5 мільярда, і це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку», – зауважив Президент.

На його переконання, документ передбачає й принципову підтримку України на всіх фундаментальних напрямах взаємодії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою країною поза межами «Групи семи», з якою ми підписали таку безпекову угоду. Як і завжди, данське лідерство очевидне, – додав він.

Данія стала першою країною Північної Європи, яка уклала з Україною двосторонню безпекову угоду.

Президент акцентував, що саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про надання Україні винищувачів F-16. Він подякував Прем’єр-міністерці особисто за роботу в цьому напрямі.

«Ми працюємо зараз над тим, щоб українські F-16 почали реально захищати українське небо. Сьогодні є й новий оборонний пакет від Данії, і це, до речі, вже 15-й: боєприпаси, дрони, інша зброя, якої очікують наші воїни», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що українська й данська делегації домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій. Модернізація та зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни – це один зі спільних пріоритетів.

Окремо Глава держави наголосив на важливості продовження санкційного тиску на путінську систему та всі її елементи заради зменшення російської можливості продовжувати війну й терор.

«Маємо й надалі принципово посилювати санкції проти Росії та ліквідувати всі російські хитрощі щодо санкцій, кожну схему обходу санкцій – це буквально інвестиція в терор. Тому кожен, хто допомагає Росії обходити санкції, повинен за це відповідати. Інше принципове завдання цього року – конфіскація російських активів, які вже знайдені та заморожені, зокрема у європейських юрисдикціях. Путін значно більше цінує гроші, ніж людське життя, і тому саме через утрату активів він відчує справжню ціну своєї агресії», – акцентував Володимир Зеленський.

За його словами, Україна вдячна Данії, яка є прикладом для багатьох інших країн, за співпрацю в напрямі відбудови, зокрема в Миколаєві та Миколаївській області.

Глава держави також відзначив запуск програми експортного фінансування через експортно-інвестиційний фонд Данії для підтримки постачання в Україну, зокрема, обладнання.

«Що більше спільних результатів ми досягнемо, то очевиднішою буде нездатність Росії досягти її агресивних цілей», – наголосив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський висловив вдячність Данії за спільну роботу щодо Української формули миру та високо оцінив зустріч на рівні радників із питань національної безпеки, яка відбулася в Копенгагені, та назвав її вирішальною.

«Цього року ми організовуємо перший Глобальний саміт миру на рівні лідерів. Ми віримо, що це вдасться. Данія працює разом з нами, щоб саміт став успішним. Україна дуже цінує це», – резюмував Володимир Зеленський і ще раз подякував Метте Фредеріксен за лідерство й особливе ставлення до України.

Прем’єр-міністерка Данії зі свого боку запевнила у продовженні підтримки України. Вона зауважила, що вже оголошено про 15-й пакет допомоги й розпочинається підготовка наступного.

«Ми розуміємо, наскільки вам потрібна наша підтримка для збереження життів. До цього пакета входить зброя, дрони, системи розмінування», – наголосила вона.

Крім того, Метте Фредеріксен відзначила важливість надання Україні винищувачів F-16. Відповідаючи на запитання журналістів, вона зауважила, що для передачі цих літаків потрібна серйозна підготовка інфраструктури для обслуговування, а також завершення навчання пілотів.

«Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, іще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України», – розповіла очільниця данського уряду.

Метте Фредеріксен також зазначила, що укладена двостороння угода у сфері безпеки передбачає довгострокову співпрацю між країнами, і висловила сподівання, що буде підписано ще багато двосторонніх документів та сформоване міцне партнерство.

«Це дуже чітко покаже Росії та Путіну, що у вас багато партнерів і друзів, які залишаються з вами і на яких ви можете розраховувати. Союзники й партнери повинні діяти. Ми маємо забезпечувати наші зобов’язання більшою мірою. Бо ви не можете виграти війну лише на основі слів, мають бути дії», – підсумувала Прем’єр-міністерка Данії.