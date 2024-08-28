Працюємо з партнерами щодо постачання для фронту не лише зброї, не лише снарядів, а й сили нашої єдності – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції. Також Головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую вам, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть спрямувати ще більше тиску на нашу Донеччину.

Були сьогодні також доповіді міністра енергетики. Щодо відновлення після російських ударів. Максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури. Маємо вийти на зменшення дефіциту. І я дякую кожному, хто працює заради цього.

Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити. І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі.

Зустрівся сьогодні з делегацією Вселенського Патріархату. Подякував за підтримку нашого суспільства, нашої держави. І ми й надалі будемо робити все, щоб Україна в усьому збільшувала свій потенціал і зміцнювала незалежність.

Відбулось і засідання Ради Україна – НАТО. Міністр оборони України поінформував партнерів щодо наших найбільш важливих потреб зараз. І зокрема, щодо ППО, щодо захисту критичної інфраструктури. Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – знову балістика. Був удар керованою авіабомбою по Куп’янську – просто по центру міста, люди були під завалами. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Всім нашим партнерам варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито «нормальністю» для Європи. Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту – постачання не лише зброї, не лише снарядів, а й сили нашої єдності з партнерами. Справді дієвої єдності – далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам!

Слава Україні!