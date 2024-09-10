Правда – це свобода й безпека; закликаю світ дізнаватися правду про Крим – Олена Зеленська під час виступу в межах Кримської платформи

Світ має знати правду про Крим і кримськотатарський народ. Про це перша леді України Олена Зеленська заявила під час виступу на саміті Кримської платформи.

Дружина Президента розповіла про долю правозахисниці та ветеранки кримськотатарського руху Веджіє Кашка, яку дитиною депортувала з Криму радянська влада. Згодом жінка повернулася додому. Веджіє Кашка померла після затримання російськими силовиками на демонстрації 2017 року.

«Страшне коло замкнулося в її житті: спочатку імперські солдати вдерлися в її дитинство, позбавили Батьківщини. Потім такі самі захопили її рідний Крим іще раз, відібрали життя. Але насправді такий оберт зробило й життя всієї України, усіх нас. Тому що імперія не спиняється, якщо її не спинити», – сказала перша леді.

Олена Зеленська наголосила на необхідності поширення у світі правди про Крим та кримських татар. Вона нагадала, що саме це є однією із цілей створення Глобальної коаліції українських студій.

«Це важливе освітнє партнерство має сприяти поширенню правди про Україну та Крим зокрема. Кримськотатарські студії мають бути частиною українських студій, як і Крим є частиною України», – зазначила перша леді.

Дружина Президента закликала інші країни приєднуватися до співпраці. Адже це важливо не лише для України, а й для всього світу.

«Правда і знання правди – це свобода й безпека. Закликаю світ дізнаватися й поширювати правду про Крим, про Україну, щоб ця правда вберегла також і вас!» – підсумувала перша леді.