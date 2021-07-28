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Правоохоронні органи забезпечать додатковий захист тим білорусам, яким може загрожувати небезпека – Президент

4 серпня 2021 року - 13:25

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Республіки Білорусь, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю.

«Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», – зазначив Глава держави.

Наразі визначено перелік громадян Республіки Білорусь, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони.

Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова – політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України. Кримінальне провадження розпочате за статтею 115 ККУ.

Президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного й достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції щодо прогресу слідчих у цій справі.

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