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Представники Офісу Президента обговорили з очільницею групи світових лідерів The Elders Мері Робінсон реалізацію Української формули миру

20 жовтня 2023 року - 22:30

Представники Офісу Президента обговорили з очільницею групи світових лідерів The Elders Мері Робінсон реалізацію Української формули миру

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга й радник керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз зустрілися з очільницею групи світових лідерів The Elders, Президенткою Ірландії у 1990–1997 рр. Мері Робінсон. Зустріч відбулася на полях конференції «Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради природи», присвяченої притягненню Росії до відповідальності за злочини екоциду в Україні.  

Андрій Сибіга подякував за увагу, яку група світових лідерів The Elders приділяє підтримці України на тлі повномасштабного вторгнення Росії, що триває. Він відзначив важливість візиту представників групи Пан Гі Муна й Хуана Мануеля Сантоса Кальдерона в Україну в серпні 2022 року. Окрему подяку було висловлено Мері Робінсон за її активну роль у приверненні уваги до злочинів проти довкілля, які скоює російський агресор в Україні. 

Заступник керівника Офісу Президента України обговорив із Мері Робінсон подальші кроки з реалізації Української формули миру та підготовку до наступної зустрічі дипломатичних радників, яка відбудеться наприкінці жовтня. 

Андрій Сибіга наголосив на необхідності колективних зусиль для відновлення сталого й справедливого миру в нашій країні. 

«Такий мир має передбачати повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Це єдиний шлях, щоб відновити світовий порядок, заснований на правилах», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

 

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