Представники Офісу Президента обговорили з очільницею групи світових лідерів The Elders Мері Робінсон реалізацію Української формули миру

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга й радник керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз зустрілися з очільницею групи світових лідерів The Elders, Президенткою Ірландії у 1990–1997 рр. Мері Робінсон. Зустріч відбулася на полях конференції «Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради природи», присвяченої притягненню Росії до відповідальності за злочини екоциду в Україні.

Андрій Сибіга подякував за увагу, яку група світових лідерів The Elders приділяє підтримці України на тлі повномасштабного вторгнення Росії, що триває. Він відзначив важливість візиту представників групи Пан Гі Муна й Хуана Мануеля Сантоса Кальдерона в Україну в серпні 2022 року. Окрему подяку було висловлено Мері Робінсон за її активну роль у приверненні уваги до злочинів проти довкілля, які скоює російський агресор в Україні.

Заступник керівника Офісу Президента України обговорив із Мері Робінсон подальші кроки з реалізації Української формули миру та підготовку до наступної зустрічі дипломатичних радників, яка відбудеться наприкінці жовтня.

Андрій Сибіга наголосив на необхідності колективних зусиль для відновлення сталого й справедливого миру в нашій країні.

«Такий мир має передбачати повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Це єдиний шлях, щоб відновити світовий порядок, заснований на правилах», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.